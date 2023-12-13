İstanbul'da hissedilen bir depremle ilgili son dakika haberleri gelmeye başladı. İstanbul'daki depremin şiddeti ve merkez üssü hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Peki, Gemlik'te deprem mi oldu? SON DAKİKA! Gemlik'te kaç şiddetinde deprem oldu? İşte detaylar...

Gemlik'te deprem mi oldu? SON DAKİKA! 13 Aralık Çarşamba Gemlik'te kaç şiddetinde deprem oldu?

Gemlik'te deprem mi oldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kaç şiddetinde deprem oldu merak konusu oldu. Arama motorlarında depremin şiddeti sorgulatılıyor. Peki, Gemlik'te deprem mi oldu? SON DAKİKA! İstanbul kaç şiddetinde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GEMLİK'TE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 23.04'te Marmara Denizi Bursa'nın Mudanya ilçesi Gemlik Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 9 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Sarsıntı İstanbul dahil olmak üzere çevre illerden de hissedildi.