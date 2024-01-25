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Gemileri Yakarım şarkı sözleri! İnci Taneleri dizisinde söylenen şarkılar!

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Kanal D kış sezonu için planlanan yeni dizi "İnci Taneleri" perşembe başlıyor! Hazar Ergüçlü'nün Dilber isimli bir pavyon dansçısını canlandırdığı dizinin yeni fragmanı yayınlandı! Peki, Gemileri Yakarım şarkı sözler ne?

İnci Taneleri Fragmanı - DİLBER yayınlandı! Kanal D kış sezonu için planlanan yeni dizi "İnci Taneleri" perşembe başlıyor! Hazar Ergüçlü/Dilber dans sahnesinin yer aldığı fragman müziği, Sincanlı Erkal'ın yorumuyla "Gemileri Yakarım" şarkısı oldu. İşte, "Gemileri Yakarım" şarkısının sözleri;

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI

İnci Taneleri dizisinin oyuncuları arasında; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.

"GEMİLERİ YAKARIM" ŞARKISININ SÖZLERİ

Keşke biraz daha kalsaydın

Aşkım gönlünü alsaydın

O kadar soğuk davrandın ki

Üşüyorsan canımı yaksaydın

Dilber evin barkın yok mu?

Hep canımı sıkıyorsun

Bir hoşuma gittin gidiş o gidiş

Biz bizi seveni sevmemişiz

Nerde vefasız nerede hayırsız

Bulmuş kalbe getirmişiz

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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