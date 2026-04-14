Gemiden atılan füze testini izleyen Kim'in keyifli anları dikkat çekti

Kuzey Kore, “Choe Hyon” destroyerinde 2 stratejik seyir ve 3 gemisavar füze testini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Testleri yerinde izleyen Kim Jong Un’un rahat ve keyifli hali dikkat çekti. Uzmanlar, denemelerin bölgedeki askeri dengelere yönelik önemli bir güç gösterisi olduğunu değerlendirdi.

Kuzey Kore, “Choe Hyon” destroyerinde gerçekleştirdiği 2 stratejik seyir ve 3 gemisavar füze testlerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

5 FÜZE AYNI ANDA TEST EDİLDİ

Yapılan açıklamaya göre, test kapsamında iki stratejik seyir füzesi ile üç gemisavar füze başarıyla fırlatıldı. Denemelerin planlandığı şekilde gerçekleştiği ve hedeflerin başarıyla vurulduğu bildirildi.

KİM JONG UN SAHADA TAKİP ETTİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un testleri yerinde izlediği belirtildi. Kim’in, denemeler sırasında askeri yetkililerden bilgi aldığı ve süreci yakından takip ettiği aktarıldı.

Testleri izlerken sergilediği rahat ve keyifli hali ise dikkatlerden kaçmadı.

ASKERİ MESAJ OLARAK YORUMLANDI

Uzmanlar, gerçekleştirilen testlerin bölgedeki askeri dengelere yönelik önemli bir mesaj niteliği taşıdığını değerlendiriyor. Özellikle deniz platformundan yapılan çoklu füze denemeleri, Kuzey Kore’nin askeri kapasitesini geliştirmeye devam ettiğini gösteriyor.

