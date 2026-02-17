Gelinlik yerine kefen giydi: 4 gün önce nişanlanan Kübra, başından vurulmuş halde bulundu
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 21 yaşındaki Kübra Keleş, dedesine ait olduğu belirlenen tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Dört gün önce nişanlandığı öğrenilen genç kadının şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi 788'inci Sokak'ta meydana geldi. Yakınlarının Kübra Keleş ile ilgili silahla vurulduğu ihbarı sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde Kübra'nın başından tabancayla vurulduğu ve hayatını kaybettiğini belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Tabancanın Kübra'nın dedesine ait olduğu tespit edilirken, cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. 4 gün önce nişanlandığı belirtilen Kübra Keleş'in şüpheli ölümü ile soruşturma başlatıldı.