Haberler

Gelinlik yerine kefen giydi: 4 gün önce nişanlanan Kübra, başından vurulmuş halde bulundu

Gelinlik yerine kefen giydi: 4 gün önce nişanlanan Kübra, başından vurulmuş halde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 21 yaşındaki Kübra Keleş, dedesine ait olduğu belirlenen tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Dört gün önce nişanlandığı öğrenilen genç kadının şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Kübra Keleş (21), Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde başından tabancayla vurularak öldü.
  • Kullanılan tabanca, Kübra Keleş'in dedesine aitti.
  • Kübra Keleş, ölümünden 4 gün önce nişanlanmıştı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 4 gün önce nişanlanan Kübra Keleş (21), dedesine ait tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi 788'inci Sokak'ta meydana geldi. Yakınlarının Kübra Keleş ile ilgili silahla vurulduğu ihbarı sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde Kübra'nın başından tabancayla vurulduğu ve hayatını kaybettiğini belirlendi.

Gelinlik yerine kefen giydi: 4 gün önce nişanlanan Kübra'nın acı sonu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tabancanın Kübra'nın dedesine ait olduğu tespit edilirken, cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. 4 gün önce nişanlandığı belirtilen Kübra Keleş'in şüpheli ölümü ile soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - Yaşam
Beştepe'den çarpıcı 'Umut Hakkı' çıkışı! Öcalan için tek yol var

Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen'in acı sonu

Sanal oyundaki görevi yerine getiren Eymen'in acı sonu
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar! Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında

Yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında! Suçlamalar vahim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli yıllar sonra 'püskevit' sözlerine açıklık getirdi

Bahçeli yıllar sonra "püskevit" sözlerine açıklık getirdi
Ünlülere yeni operasyon! Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı

Yeni operasyon! TRT oyuncusu ve ünlü şarkıcı dahil 17 kişi gözaltında
Savaş çanları çalıyor! Hangardan çıkarıp füze kapasitesini artırdılar

Dünyayı tedirgin eden görüntü! Hangardan çıkarıp füze ilave ettiler
Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek

Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek
Bahçeli yıllar sonra 'püskevit' sözlerine açıklık getirdi

Bahçeli yıllar sonra "püskevit" sözlerine açıklık getirdi
Fena köşeye sıkıştı! Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın

Pes dedirten açıklama! Fotoğraflar sorulunca bakın ne yanıt verdi
Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın ayrılık sebebi bambaşka çıktı

Ayrılık sebebi bir kadın değil, erkek arkadaşları çıktı!