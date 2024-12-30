Gelinim Mutfakta yarışması bu hafta yepyeni bir heyecana sahne oluyor. Yarışmanın yeni gelini Zehra Tanrıkulu, 28 yaşında, Mersin doğumlu ve moda tasarımcısı olarak dikkatleri üzerine çekiyor. İstanbul'da yaşayan Zehra, yarışmaya sevgilisiyle nişanlı olduklarını belirterek katıldı ve ilk günden itibaren iddialı duruşuyla izleyicilerin ilgisini toplamayı başardı. Gelinim Mutfakta'nın yeni gelini Zehra Tanrıkulu kimdir? sorusu, yarışmanın takipçileri arasında en çok merak edilen konulardan biri oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta Zehra kimdir? Zehra Tanrıkulu kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA ZEHRA KİMDİR?

Zehra Tanrıkulu'nun katıldığı Gelinim Mutfakta yarışması, her hafta farklı gelinlerin yemek yapma becerilerini sergilediği ve çeyrek altınları kazanmak için yarıştığı bir program olarak popülerliğini koruyor. Bu hafta yarışmaya yeni dahil olan Zehra, 28 yaşında ve modaya olan tutkusu kadar yemek yapma becerileriyle de iddialı olduğunu gösteriyor. Yarışmaya sevgilisiyle nişanlı olduklarını belirterek katılması, onun hakkında merakı daha da artırıyor.