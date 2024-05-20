Gelinim Mutfakta sultan sarması nasıl yapılır? Sultan Sarması tarifi, nasıl yapılır?

Sultan sarmasının yapımı oldukça kolaydır ve iç malzemesi hazırlandıktan sonra, bu karışım ince bir şekilde açılan pandispanya veya yufkaya sürülür. Daha sonra rulo şeklinde sarılır ve hindistancevizi ile kaplanır. Son olarak dilimlenerek servis edilir. Tadı, hafif tatlı ve cevizin kıtır kıtır dokusuyla oldukça lezzetlidir. Hindistancevizi kaplaması da tatlıya ayrı bir lezzet katar ve görsel olarak güzel bir görünüm sağlar. Her lokmasında ağızda dağılan ve damakta hoş bir tat bırakan bir tatlıdır.

SULTAN SARMASI NASIL YAPILIR?

Sultan sarması, lezzetli bir Türk tatlısıdır. İşte sultan sarması tarifi:

Muhallebi Hazırlığı:

Geniş bir tencereye 1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker, 1.5 su bardağı un ve 2 yemek kaşığı kakao ekleyin.

Karışımı orta ateşte muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin.

Göz göz olmaya başladığında içine 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 paket vanilya ekleyip karıştırın.

Tabanı Hazırlama:

Fırın tepsisinin tabanını hindistan cevizi ile kaplayın.

Muhallebiyi Dökme:

Muhallebiyi hindistan cevizinin üzerine dökün ve yayın.

Oda sıcaklığında dinlendirin.

Krem Şanti Hazırlığı:

Krem şantiyi soğuk süt ile çırpın.

Sarma Aşaması:

Muhallebinin üzerine eşit şekilde krem şantiyi yayın.

Tepsiyi buzdolabına koyup yarım saat dinlendirin.

Tatlıyı dilimleyin ve rulo yaparak servis tabağına alın.

Servis: