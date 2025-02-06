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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 6 Şubat Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 6 Şubat Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı?
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Popüler yemek yarışması Gelinim Mutfakta'nın 6 Şubat Perşembe günkü bölümünde puan durumu ve birincisi merak konusu oldu. Yarışmada kimin birinci olduğu ve altını kimin aldığı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, yine heyecan dolu bir günle ekranlara geldi. Gelinim Mutfakta yarışmasında, 6 Şubat Perşembe tarihindeki bölümde kimin birinci olduğu ve kimin çeyrek altını kazandığı büyük bir merak konusu haline geldi. Günün en lezzetli yemeğini yapan gelin, yüksek puanları toplayarak altınları kazandı. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da günün birincisi henüz açıklanmadı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 5 ŞUBAT 2025

DUYGU - 23 puan

IŞIL- 6 puan

EZGİ - 15 puan

ELİF - 14 puan

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 4 ŞUBAT 2025

IŞIL - 20 puan

EZGİ - 16 puan

DUYGU - 14 puan

ELİF - 7 puan

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 3 ŞUBAT 2025

IŞIL- 17 puan

ELİF - 15 puan

EZGİ - 16 puan

DUYGU - 7 puan

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Türk sanat müziği sanatçısı. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı. Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, "Bambaşka" isimli albümünde yer alan çalışmaları kliplendirdi. TGRT Haber kanalında 12 Eylül 2021-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sunduktan sonra Show TV ile anlaşarak 19 Aralık 2021'den itibaren Gelin Evi adlı sabah kadın kuşağı programıyla ekranlara gelmektedir.

12 Nisan 2018'de iş insanı Savaş Fatin Yurtsever ile evlendi. Hünel, 26 Ekim 2020'de Covid-19 nedeniyle babası Mehmet Fevzi Hünel'i kaybetti.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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