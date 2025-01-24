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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 24 Ocak Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 24 Ocak Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı?
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Gelinim Mutfakta'nın 24 Ocak tarihli bölümünde kimin birinci olduğu ve altını kimin kazandığı merak konusu oldu. Haftanın finali olan Cuma günü hangi yarışmacının galip geldiği ve altınları topladığı açıklandı.

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, yine heyecan dolu bir günle ekranlara geldi. Gelinim Mutfakta yarışmasında, 24 Ocak Cuma tarihindeki bölümde kimin birinci olduğu ve kimin çeyrek altını kazandığı büyük bir merak konusu haline geldi. Günün en lezzetli yemeğini yapan gelin, yüksek puanları toplayarak altınları kazandı. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da günün birincisi henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 23 OCAK PUAN DURUMU

DUYGU- 14 PUAN

EZGİ - 22 PUAN

KÜBRA- 9 PUAN

IŞIL- 14 PUAN

GELİNİM MUTFAKTA 22 OCAK PUAN DURUMU

DUYGU- 18 PUAN

EZGİ - 16 PUAN

KÜBRA- 12 PUAN

IŞIL- 12 PUAN

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 24 Ocak Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 21 OCAK PUAN DURUMU

DUYGU- 18 Puan

EZGİ - 16 Puan

KÜBRA - 12 Puan

IŞIL - 12 Puan

GELİNİM MUTFAKTA 20 OCAK PUAN DURUMU

IŞIL - 17 Puan

KÜBRA - 14 Puan

EZGİ - 13 Puan

DUYGU - 12 Puan

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Türk sanat müziği sanatçısı. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı. Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, "Bambaşka" isimli albümünde yer alan çalışmaları kliplendirdi. TGRT Haber kanalında 12 Eylül 2021-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sunduktan sonra Show TV ile anlaşarak 19 Aralık 2021'den itibaren Gelin Evi adlı sabah kadın kuşağı programıyla ekranlara gelmektedir.

12 Nisan 2018'de iş insanı Savaş Fatin Yurtsever ile evlendi. Hünel, 26 Ekim 2020'de Covid-19 nedeniyle babası Mehmet Fevzi Hünel'i kaybetti.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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