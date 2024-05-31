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Gelinim Mutfakta kim elendi? 31 Mayıs 2024 Gelinim Mutfakta'da elenen isim kim oldu?

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Popüler yarışma programı Gelinim Mutfakta'da 31 Mayıs 2024 tarihinde kimin elendiği merak konusu oldu. Yarışmada bu hafta elenen isim kim oldu, detaylar haberimizde.

Gelinim Mutfakta 1400. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Kıymet'in sözleri gelinler üzerinde şok etkisi yaratıyor. İzleyiciler bugün hangi gelin adayının yarışmaya veda edeceğini merak ediyor. Gelinim Mutfakta kim elendi? 31 Mayıs 2024 Gelinim Mutfakta'da elenen isim kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA'DA BUGÜN KİM ÇEYREK ALTIN KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da bugün ve haftanın birincisi henüz belli olmadı.

Gelinim Mutfakta kim elendi? 31 Mayıs 2024 Gelinim Mutfakta'da elenen isim kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da elenen ismin kim olduğu henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Gelinim Mutfakta kim elendi? 31 Mayıs 2024 Gelinim Mutfakta'da elenen isim kim oldu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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