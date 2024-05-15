Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altının kim aldı? 15 Mayıs Gelinim Mutfakta kim kazandı?

Gelinim Mutfakta yarışması her gün muhteşem lezzetlerle ekrana geliyor. Kıyasıya yarışan gelinler her gün çeyrek altın kazanma fırsatı elde ediyor. Nursel Ergin'in keyifli sunumu ile gerçekleşen Gelinim Mutfakta yarışması 15 Mayıs 2024 Çarşamba izleyenler tarafından yoğun ilgi ile takip edilmektedir. Gelinim Mutfakta yarışması günü kim çeyrek altının sahibi oldu? Herkes tarafından merak konusu. Gelinim Mutfakta son bölüm neler oldu? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü kim kazandı? Puan durumu nedir?

15 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü kim birinci oldu insanlar tarafından araştırılıyor. Diğer gelinlerden yüksek puan alan hangi gelin çeyrek altın almaya hak kazandı. Gelinim Mutfakta birinci olan gelin Seda oldu.

ÇEYREK ALTININ SAHİBİ KİM OLDU?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü kim birinci oldu insanlar tarafından merak konusu oldu. Gelinim Mutfakta yarışmasının çeyrek altın kazanan gelin belli oldu. Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altının sahibi Seda gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜM NELER OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 14 Mayıs 2024'te yayınlanan 1387. Bölümünde Damla Çınar, Seda Ay, Zeynep Kalyon ve Arife Nur Şibik "Tiramisu Şelalesi" için yarıştı.