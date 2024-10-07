Gelinim Mutfakta Eda kimdir? Eda Koç kaç yaşında, nereli?

Gelinim Mutfakta yarışması her gün muhteşem lezzetlerle ekrana geliyor. Kıyasıya yarışan gelinler her gün çeyrek altın kazanma fırsatı elde ediyor. Aslı Hünel'in keyifli sunumu ile gerçekleşen Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni gelin adayı Eda'nın hayatı merak ediliyor. Eda'nın kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta Eda kimdi? Eda kaç yaşında, nereli?

GELİNİM MUTFAKTA EDA KİMDİR?

5 Mayıs 1988'de İstanbul'da dünyaya gelen Eda Koç, daha önce katıldığı Doya Doya Moda programıyla birçok kişinin dikkatini çekti. Doya Doya Moda programında 4'üncü olan Eda Koç, Gelinim Mutfak'ta programının kazananı olmayı hedefliyor.