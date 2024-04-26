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Gelinim Mutfakta CANLI İZLE #128112 26 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE!

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Popüler yemek yarışması programı Gelinim Mutfakta'nın 26 Nisan puan durumu ve yeni bölümü izleyicilerle buluşuyor. Canlı yayın ile gerçekleştirilen programda gelinler, en iyi yemekleri yapabilmek için kıyasıya yarışıyor. Puan durumunun yanı sıra, yeni bölümde neler olacağı da merak konusu.

Gelinim Mutfakta'nın 26 Nisan tarihli canlı yayını ve puan durumu merakla bekleniyor. Yeni bölümü izlemek isteyenler ve puan durumunu öğrenmek isteyenler için Gelinim Mutfakta canlı yayın bilgileri burada! Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 26 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE!

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİMDİR?

Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yetiştirme yurdunda büyüyen Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü isminde bir kızı bulunmaktadır. Daha önce Cam Kırıkları isimli dizide yer alan Ergin, Kanal D'de Mutfağım adlı yemek programı ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından Nursel'in Mutfağı programında sunuculuk görevini üstlendi. Günümüzde ise, Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.

Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 26 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE!

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 25 Nisan 2024'te yayınlanan 1374. Bölümünde Yeşim Öksüz, Damla Çınar, Seda Ay ve Burçin Başaran "Tavuklu İçli Köfte" için yarıştı.

GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLEME LİNKİ

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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