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Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 16 Eylül Pazartesi Gelinim Mutfakta haftanın ilk gününde hangi gelin kazandı?

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Gelinim Mutfakta programında 16 Eylül Pazartesi günü yarışan gelinler arasında kazanan kim oldu? Haftanın ilk gününde hangi gelin en yüksek puanı alarak günün birincisi oldu?

Gelinim Mutfakta programının 16 Eylül Pazartesi 2024 tarihli bölümünde günün kazananı büyük merak konusu oldu. İzleyiciler, bu heyecan dolu yemek yarışmasında hangi gelinin günün birincisi olduğunu ve altını kimin kazandığını öğrenmek için programın sonucunu sabırsızlıkla bekliyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Gelinim Mutfakta yarışmasında çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar!

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU DEĞİŞTİ Mİ?

Aslı Hünel, Gelinim Mutfakta'nın 7. Sezonunda Kanal D ekranlarında sevenleriyle buluşacağı için büyük bir mutluluk yaşadığını dile getirdi.

Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 16 Eylül Pazartesi Gelinim Mutfakta haftanın ilk gününde hangi gelin kazandı?

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Türk sanat müziği sanatçısı. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı. Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, "Bambaşka" isimli albümünde yer alan çalışmaları kliplendirdi. TGRT Haber kanalında 12 Eylül 2021-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sunduktan sonra Show TV ile anlaşarak 19 Aralık 2021'den itibaren Gelin Evi adlı sabah kadın kuşağı programıyla ekranlara gelmektedir.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta 16 Eylül Pazartesi gününün kazananı henüz belli olmadı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Gelinim Mutfakta Gelinim Mutfakta Aslı Hünel Kanal D Eylül

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