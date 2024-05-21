Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 21 Mayıs günün birincisi kim? #128105

Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 10 altın bilezik ödül veren yarışma programı kasasındaki diğer bilezikleri vermek için kendisine güvenen gelin ve kaynana adaylarını arıyor. Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 21 Mayıs günün birincisi kim? İşte detaylar!

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Nursel Ergin, gelinlerin yaptığı yemeklerden yedi ve damak tadına uygun olarak 1'den 5'e kadar puanladı. En yüksek ve en düşük puanı kime verdi? Gün toplamında gelinlerden en yüksek puanı ve çeyrek altını Damla Çınar aldı.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜNÜN YEMEĞİ NE OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün tavuklu çökertme kebabı yapıldı.