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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 21 Mayıs günün birincisi kim? #128105

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Popüler yemek yarışması Gelinim Mutfakta'nın 21 Mayıs tarihli bölümünde günün birincisi merakla bekleniyor. Yarışmacılar, kaynanaları lezzetli yemekleriyle etkileyerek birinci olmak için kıyasıya yarışıyor. Günün birincisi kim olacak, izleyicilerin merakı devam ediyor.

Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 10 altın bilezik ödül veren yarışma programı kasasındaki diğer bilezikleri vermek için kendisine güvenen gelin ve kaynana adaylarını arıyor. Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 21 Mayıs günün birincisi kim? İşte detaylar!

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Nursel Ergin, gelinlerin yaptığı yemeklerden yedi ve damak tadına uygun olarak 1'den 5'e kadar puanladı. En yüksek ve en düşük puanı kime verdi? Gün toplamında gelinlerden en yüksek puanı ve çeyrek altını Damla Çınar aldı.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 21 Mayıs günün birincisi kim?

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜNÜN YEMEĞİ NE OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün tavuklu çökertme kebabı yapıldı.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 21 Mayıs günün birincisi kim?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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