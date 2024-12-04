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GELİNİM MUTFAKTA 4 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 4 Aralık Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 4 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 4 Aralık Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı?
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Gelinim Mutfakta'nın 4 Aralık tarihli bölümünde puan durumu ve günün birincisi merakla bekleniyor. Peki, Gelinim Mutfakta'nın bugünkü kazananı kim oldu? Gelinim Mutfakta'da altını hangi gelin aldı? Gelinim Mutfakta puan durumu!

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, yine heyecan dolu bir günle ekranlara geldi. Gelinim Mutfakta yarışmasında, 4 Aralık tarihindeki bölümde kimin birinci olduğu ve kimin çeyrek altını kazandığı büyük bir merak konusu haline geldi. Günün en lezzetli yemeğini yapan gelin, yüksek puanları toplayarak altınları kazandı. İzleyiciler ise merakla, 4 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? ve altını hangi gelin aldı sorularını araştırıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altın sahibi henüz açıklanmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 4 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 4 Aralık Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 3 ARALIK 2024

AYSUN- 19 puan

EZGİ- 15 puan

BEYZANUR- 10 puan

SEREN- 7 puan

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 2 ARALIK 2024

EZGİ- 21 puan

AYSUN- 20 puan

SEREN- 12 puan

BEYZANUR- 8 puan

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Türk sanat müziği sanatçısı. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı. Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, "Bambaşka" isimli albümünde yer alan çalışmaları kliplendirdi. TGRT Haber kanalında 12 Eylül 2021-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sunduktan sonra Show TV ile anlaşarak 19 Aralık 2021'den itibaren Gelin Evi adlı sabah kadın kuşağı programıyla ekranlara gelmektedir.

12 Nisan 2018'de iş insanı Savaş Fatin Yurtsever ile evlendi. Hünel, 26 Ekim 2020'de Covid-19 nedeniyle babası Mehmet Fevzi Hünel'i kaybetti.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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