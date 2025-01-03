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GELİNİM MUTFAKTA 3 OCAK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 3 Ocak Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 3 OCAK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 3 Ocak Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı?
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Gelinim Mutfakta'nın 3 Ocak tarihli bölümünde puan durumu ve altın kazanan merak ediliyor. Yarışmada bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? Cuma günü Gelinim Mutfakta'ya damga vuran isim kim oldu? İşte detaylar!

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, yine heyecan dolu bir günle ekranlara geldi. Gelinim Mutfakta yarışmasında, 3 Ocak tarihindeki bölümde kimin birinci olduğu ve kimin çeyrek altını kazandığı büyük bir merak konusu haline geldi. Günün en lezzetli yemeğini yapan gelin, yüksek puanları toplayarak altınları kazandı. İzleyiciler ise merakla, 3 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu ve altını hangi gelin aldı sorularını araştırıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altının sahibi henüz açıklanmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 2 OCAK PUAN DURUMU

EZGİ- 20 Puan

AYSUN- 19 Puan

BEYZANUR- 14 Puan

ZEHRA- 7 Puan

GELİNİM MUTFAKTA 3 OCAK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 3 Ocak Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 31 ARALIK PUAN DURUMU

BEYZANUR- 17 puan

ZEHRA- 16 Puan

EZGİ- 12 Puan

AYSUN- 9 Puan

GELİNİM MUTFAKTA 30 ARALIK PUAN DURUMU

AYSUN- 22 Puan

EZGİ- 19 Puan

BEYZANUR- 10 Puan

ZEHRA- 8 Puan

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Türk sanat müziği sanatçısı. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı. Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, "Bambaşka" isimli albümünde yer alan çalışmaları kliplendirdi. TGRT Haber kanalında 12 Eylül 2021-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sunduktan sonra Show TV ile anlaşarak 19 Aralık 2021'den itibaren Gelin Evi adlı sabah kadın kuşağı programıyla ekranlara gelmektedir.

12 Nisan 2018'de iş insanı Savaş Fatin Yurtsever ile evlendi. Hünel, 26 Ekim 2020'de Covid-19 nedeniyle babası Mehmet Fevzi Hünel'i kaybetti.

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