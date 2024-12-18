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GELİNİM MUTFAKTA 18 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 18 Aralık Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 18 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 18 Aralık Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı?
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Gelinim Mutfakta'nın 18 Aralık tarihli bölümünde kim birinci oldu, altını kim aldı? İzleyicilerin merakla beklediği 18 Aralık Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu ve kazananı belli oldu.

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, yine heyecan dolu bir günle ekranlara geldi. Gelinim Mutfakta yarışmasında, 18 Aralık tarihindeki bölümde kimin birinci olduğu ve kimin çeyrek altını kazandığı büyük bir merak konusu haline geldi. Günün en lezzetli yemeğini yapan gelin, yüksek puanları toplayarak altınları kazandı. İzleyiciler ise merakla, 18 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? ve altını hangi gelin aldı sorularını araştırıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altının sahibi Aysun oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 18 ARALIK ÇARŞAMBA GÜNÜ PUAN DURUMU

AYSUN- 19 puan

BEYZANUR- 19 puan

SELCAN- 12 puan

ROJDA- 8 puan

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 17 ARALIK 2024

AYSUN- 21 puan

BEYZANUR- 20 puan

ROJDA- 11 puan

SELCAN- 8 puan

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 16 ARALIK 2024

SELCAN- 18 puan

ROJDA- 10 puan

AYSUN- 16 puan

BEYZANUR- 9 puan

GELİNİM MUTFAKTA 18 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 18 Aralık Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı?

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Türk sanat müziği sanatçısı. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı. Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, "Bambaşka" isimli albümünde yer alan çalışmaları kliplendirdi. TGRT Haber kanalında 12 Eylül 2021-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sunduktan sonra Show TV ile anlaşarak 19 Aralık 2021'den itibaren Gelin Evi adlı sabah kadın kuşağı programıyla ekranlara gelmektedir.

12 Nisan 2018'de iş insanı Savaş Fatin Yurtsever ile evlendi. Hünel, 26 Ekim 2020'de Covid-19 nedeniyle babası Mehmet Fevzi Hünel'i kaybetti.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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