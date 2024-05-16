GELİNİM MUTFAKTA 16 MAYIS 2024 İZLE #128250 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?

Popüler televizyon programı ' Gelinim Mutfakta'nın 16 Mayıs 2024 tarihli yeni bölüm tanıtımının yayınlanıp yayınlanmadığı merak konusu oldu. Programın takipçileri, yeni bölümle ilgili detayları öğrenmek için sabırsızlanıyor. GELİNİM MUTFAKTA 16 MAYIS 2024 İZLE Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİMDİR?

Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yetiştirme yurdunda büyüyen Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü isminde bir kızı bulunmaktadır. Daha önce Cam Kırıkları isimli dizide yer alan Ergin, Kanal D'de Mutfağım adlı yemek programı ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından Nursel'in Mutfağı programında sunuculuk görevini üstlendi. Günümüzde ise, Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI MI?

Gelinim Mutfakta 1389. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Gelinler neden Arife ile uğraşıyor?

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜM TANITIMI İZLEME LİNKİ