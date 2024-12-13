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GELİNİM MUTFAKTA 13 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 13 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim elendi?

GELİNİM MUTFAKTA 13 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 13 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim elendi?
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Gelinim Mutfakta'nın 13 Aralık tarihli bölümünde günün birincisi ve altını kimin aldığı merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu ve altını kim elendi?

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, yine heyecan dolu bir günle ekranlara geldi. Gelinim Mutfakta yarışmasında, 13 Aralık tarihindeki bölümde kimin birinci olduğu ve kimin çeyrek altını kazandığı büyük bir merak konusu haline geldi. Günün en lezzetli yemeğini yapan gelin, yüksek puanları toplayarak altınları kazandı. İzleyiciler ise merakla, 13 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? ve altını hangi gelin aldı sorularını araştırıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın final gününde 1. isim Beyzanur oldu. Beyzanur gelin 79 puanla en yakın rakibine 2 puan farkla altın bilezikleri kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 12 ARALIK 2024

AYSUN- 16 puan

SELCAN- 16 puan

BEYZANUR- 15 puan

ROJDA- 7 puan

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 11 ARALIK 2024

ROJDA- 22 puan

BEYZANUR- 20 puan

AYSUN- 15 puan

SELCAN- 8 puan

GELİNİM MUTFAKTA 13 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 13 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 10 ARALIK PUAN DURUMU

ROJDA- 17 puan

BEYZANUR- 15 puan

AYSUN- 14 puan

SELCAN- 9 puan

GELİNİM MUTFAKTA 9 ARALIK PUAN DURUMU

BEYZANUR- 19 puan

AYSUN- 18 puan

ROJDA- 9 puan

SELCAN- 13 puan

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Türk sanat müziği sanatçısı. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı. Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, "Bambaşka" isimli albümünde yer alan çalışmaları kliplendirdi. TGRT Haber kanalında 12 Eylül 2021-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sunduktan sonra Show TV ile anlaşarak 19 Aralık 2021'den itibaren Gelin Evi adlı sabah kadın kuşağı programıyla ekranlara gelmektedir.

12 Nisan 2018'de iş insanı Savaş Fatin Yurtsever ile evlendi. Hünel, 26 Ekim 2020'de Covid-19 nedeniyle babası Mehmet Fevzi Hünel'i kaybetti.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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