Güncelleme:
Uzun süredir beklenen "Gelin Takımı 2"nin ilk fragmanı sonunda izleyiciyle buluştu. İlk filmde izleyenleri kahkahaya boğan ekip, devam filminde de eğlenceli ve sürprizlerle dolu yeni maceralarla karşımıza çıkıyor. Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte, sinema severler heyecanla vizyon tarihini araştırmaya başladı. Peki, Gelin Takımı 2 fragmanı izle: Gelin Takımı 2 ne zaman vizyona girecek?

Komedi severlerin gönlünde taht kuran "Gelin Takımı" serisi, ikinci filmiyle geri dönüyor. Yayınlanan yeni fragman, izleyicilere bol kahkahalı ve unutulmaz anlarla dolu bir yolculuğun kapılarını aralıyor. Film hakkında heyecan dorukta; sevenleri sinema salonlarına çağıran bu yapım, şimdiden gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GELİN TAKIMI 2 FRAGMANI İZLE

Gelin Takımı 2'nin fragmanını izlemek için tıklayın.

GELİN TAKIMI 2 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

2022 yılında vizyona giren ve büyük ilgi gören "Gelin Takımı" filminin devamı niteliğindeki "Gelin Takımı 2", seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. İlk filmde izleyicilere bolca kahkaha ve eğlence vadeden yapım, ikinci filmiyle iddiasını sürdürüyor. Merakla beklenen Gelin Takımı 2, 24 Ekim'de Türkiye genelindeki sinema salonlarında vizyona girecek.

GELİN TAKIMI 2 OYUNCU KADROSU

  • Seda Bakan – Ayça
  • Şebnem Bozoklu – Selin
  • Ecem Erkek – Berrin
  • Nilperi Şahinkaya – Deniz
  • Ayşenil Şamlıoğlu – Şenel
  • Mehmet Günsür – Akın
  • Emrah Altıntoprak – Yaman
  • Fırat Çelik – Poyraz
  • Ali Yoğurtçuoğlu
  • Baran Bölükbaşı
  • Barış Yıldız
  • Mert Denizmen

GELİN TAKIMI 2 KONUSU NEDİR?

Gelin Takımı filminin devam halkası olan "Gelin Takımı 2" filminin yönetmen koltuğunda Doğa Can Anafarta oturuyor. Berrin, erkeklere olan güvenini bir daha asla kazanamayacağını düşünürken, içten içe hayata karşı verdiği savaşı bırakmamaya çalışmaktadır.

Zamanla, hayatın yükü sadece onun değil, en yakın arkadaşlarının da omuzlarına çökmüştür. Zorluklarla boğuşurken, bir zamanlar birbirine sığınan dostlar bu süreçte fark etmeden birbirlerinden uzaklaşmış, duygusal bağlar ihmal edilmiştir.

