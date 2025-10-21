Gelin Takımı 2 fragmanı izle: Gelin Takımı 2 ne zaman vizyona girecek?

Komedi severlerin gönlünde taht kuran "Gelin Takımı" serisi, ikinci filmiyle geri dönüyor. Yayınlanan yeni fragman, izleyicilere bol kahkahalı ve unutulmaz anlarla dolu bir yolculuğun kapılarını aralıyor. Film hakkında heyecan dorukta; sevenleri sinema salonlarına çağıran bu yapım, şimdiden gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GELİN TAKIMI 2 FRAGMANI İZLE

Gelin Takımı 2'nin fragmanını izlemek için tıklayın.

GELİN TAKIMI 2 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

2022 yılında vizyona giren ve büyük ilgi gören "Gelin Takımı" filminin devamı niteliğindeki "Gelin Takımı 2", seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. İlk filmde izleyicilere bolca kahkaha ve eğlence vadeden yapım, ikinci filmiyle iddiasını sürdürüyor. Merakla beklenen Gelin Takımı 2, 24 Ekim'de Türkiye genelindeki sinema salonlarında vizyona girecek.

GELİN TAKIMI 2 OYUNCU KADROSU

Seda Bakan – Ayça

Şebnem Bozoklu – Selin

Ecem Erkek – Berrin

Nilperi Şahinkaya – Deniz

Ayşenil Şamlıoğlu – Şenel

Mehmet Günsür – Akın

Emrah Altıntoprak – Yaman

Fırat Çelik – Poyraz

Ali Yoğurtçuoğlu

Baran Bölükbaşı

Barış Yıldız

Mert Denizmen

GELİN TAKIMI 2 KONUSU NEDİR?

Gelin Takımı filminin devam halkası olan "Gelin Takımı 2" filminin yönetmen koltuğunda Doğa Can Anafarta oturuyor. Berrin, erkeklere olan güvenini bir daha asla kazanamayacağını düşünürken, içten içe hayata karşı verdiği savaşı bırakmamaya çalışmaktadır.

Zamanla, hayatın yükü sadece onun değil, en yakın arkadaşlarının da omuzlarına çökmüştür. Zorluklarla boğuşurken, bir zamanlar birbirine sığınan dostlar bu süreçte fark etmeden birbirlerinden uzaklaşmış, duygusal bağlar ihmal edilmiştir.