GELİN EVİ HAFTANIN KAZANANI KİM? 50 bin TL'lik ödülü hangi gelin kazandı? Gelin Evi Zonguldak birincisi kim?

Aslıhan Hünel'in sunumuyla, Show TV'de hafta içi her gün yayınlanan "Gelin Evi" adlı program, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Programda, birbirinden iddialı yarışmacılar büyük bir ödül için kıyasıya mücadele ediyorlar. Yarışmacılar, evlilik hazırlıkları ve gelinlik seçimi gibi çeşitli görevlerde yarışarak birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışıyor. Gelin Evi'nin yeni bölümleri, izleyicileri heyecanlandıran ve merakla beklenen anların yaşandığı bir atmosfer sunuyor. Gelin Evi son bölümde ödülü kim kazandı? Gelin Evi'nde kim birinci oldu? İşte ayrıntılar...

ASLI HÜNEL KİMDİR?

İstanbul'da 4 Haziran 1977'de doğan Aslı Hünel, müzik kariyerine Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde adım attı. Henüz 14 yaşındayken şan dersleri almaya başladı ve müzik tutkusuyla kendini geliştirmeye devam etti.

Müzik alanındaki başarısıyla Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde sahne alan Aslı Hünel, "Bambaşka" adlı albümünde yer alan şarkılarını kliplendirdi ve müzikseverlerle buluşturdu.

Son dönemde televizyon dünyasına adım atan Hünel, TGRT Haber kanalında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sunarak ekranlara renk kattı. Daha sonra Show TV ile anlaşarak 20 Aralık 2021 tarihinden itibaren Gelin Evi adlı sabah kadın kuşağı programını sunmaya başladı.

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Bu haftanın birincisi, ikinci gün yarışmacısı Serpil Gelin oldu. Sakaryalı gelin 20 puan alarak 50 bin TL'nin sahibi oldu.