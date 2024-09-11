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Gelin Evi canlı yayın izle 11 Eylül! Gelin Evi saat kaçta başlıyor? Gelin Evi'nde son bölüm ne oldu?

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Show Tv ekranlarında yayınlanan Gelin Evi programı canlı izleme linki ve son bölüm neler olduğu seyirciler tarafından sık sık gündeme geliyor. 11 Eylül Çarşamba günü Gelin Evi saat kaçta başlıyor ve Gelin Evi canlı izle konuları araştırılıyor. Gelin Evi programında haftanın sonunda kazanan gelin büyük ödülün sahibi olacak. Peki, Gelin Evi'nde son bölüm ne oldu?

Gelin Evi, 11 Eylül Çarşamba günü saat kaçta başlıyor ve Gelin Evi'nde son bölüm ne oldu soruları merak ediliyor. Gelin Evi canlı yayın izle! Yarışmada, her gün ev sahibi gelin ile eşi arasında yapılan ilişki testini kazanan gelinlere çil çil altın, 5 gelinin hafta boyunca ev hanımlığını konuşturduğu beceri oyununu kazananlara ise sürpriz hediyeler verilecek. Gelin Evi canlı yayın izle!

GELİN EVİ'NDE SON BÖLÜM NELER OLDU?

Ezgi Sertel ile Gelin Evi'nin 1341 Bölümünde; 26 yaşında, 3 aylık evli Birgül Demiral'ın evine konuk olundu. Rakipleri, Birgül Gelin'in el emeği çeyizinden ev dekorasyonuna, misafirlerin karşılamasından sunuma kadar birçok farklı alanda değerlendirmelerini yaptılar.

GELİN EVİ CANLI İZLE

Gelin Evi canlı yayın izle 11 Eylül! Gelin Evi saat kaçta başlıyor? Gelin Evi'nde son bölüm ne oldu?

EZGİ SERTEL KİMDİR?

Ezgi Sertel 1 Ekim 1981'de Karabük'ün Safranbolu ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2007 yılında Samanyolu TV'de yayınlanan Tek Türkiye dizisinde oynadığı Zeynep Öğretmen karakteriyle tanınmıştır. Daha sonra Tek Türkiye dizisinden ayrılmıştır. 2006 yılında yayına giren Yağmurdan Sonra adlı dizide Leyla öğretmen karakteriyle izleyici karşısına geçmiştir. Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapan Ezgi Sertel, Show TV'de yayınlanan Lezzet Haritası isimli programla Anadolu'da birçok şehri dolaşarak o şehrin yemeklerini ve kültürünü tanıtmıştır. 7 Eylül 2020 tarihinde TRT 1 ekranlarında yayımlanmaya başlayan ve 2021 yılında sona eren Fazlası Zarar adlı yarışma programının sunuculuğunu yapmıştır.

Ezgi Sertel, 22 Kasım 2021 tarihi ile 26 Kasım tarihinde Gelinim Mutfakta programın sunucusu olmuştur. Toplamda bir hafta boyunca programın sunuculuğunu yapmıştır. Oyuncu Ozan Çobanoğlu ile evlidir. Ozan Murat Çobanoğlu'nun gelinidir. Ocak 2020'de, erkek ikizleri Tibet ve Mert dünyaya geldiler.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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