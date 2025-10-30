Gebze'de çöken binada kaç kişi öldü? SON DAKİKA!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen 7 katlı bina çökmesi, bölge halkını yasa boğdu. Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde sabah saat 07.00 civarında yaşanan olayda, bir ailenin enkaz altında kaldığı bildirildi. Olay yerine sevk edilen yüzlerce kişilik arama kurtarma ekipleri, yaklaşık 19 saat süren yoğun çabalar sonucunda aile üyelerinin cansız bedenlerine ulaştı ve bir kişiyi sağ olarak kurtardı. Peki, Gebze'de çöken binada kaç kişi öldü? Gebze'deki bina neden çöktü, bina kaç yıllıktı? Detaylar haberimizde...

GEBZE'DE ÇÖKEN BİNADA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Gebze'de çöken binada 5 kişilik Bilir ailesinden 4 kişi hayatını kaybetti. İlk olarak 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki ablası Hayrunnisa Bilir'in cansız bedenlerine ulaşılırken, 18 yaşındaki Dilara Bilir enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmalarının devamında ise anne Emine Bilir ve baba Levent Bilir'in cenazeleri enkazdan çıkarıldı.

Toplamda, bu trajik olayda hayatını kaybedenler:

12 yaşındaki Muhammet Emir Bilir

14 yaşındaki Hayrunnisa Bilir

Anne Emine Bilir

Baba Levent Bilir

Sadece 18 yaşındaki Dilara Bilir hayatta kalmayı başardı ve hastaneye sevk edildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, aileye başsağlığı dileyerek, Dilara Bilir'in sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

GEBZE'DEKİ BİNA NEDEN ÇÖKTÜ?

Bina çökmesinin kesin nedenleri için yetkililer inceleme başlattı. İlk bilgiler, kolon ve beton yapısındaki olası sorunlara işaret ediyor. Çevredeki binaların güvenliği için 12 bina tedbir amacıyla boşaltıldı ve cadde araç ile yaya trafiğine kapatıldı. Arama kurtarma ekipleri, molozları vinç ve el aletleri ile çıkararak enkazda güvenli bir alan oluşturdu.

Uzmanlar, binanın yapısal bütünlüğünün ihmal edilmiş olabileceğini ve denetim eksikliklerinin bu tür facia risklerini artırabileceğini vurguluyor.

GEBZE'DE ÇÖKEN BİNA KAÇ YILLIK?

Gebze'de çöken bina 13 yıllık bir yapıydı. 7 katlı bina, 13 yıllık olmasına rağmen yaşanan çökme, özellikle inşaat standartlarının denetim eksikliği ve olası yapı hataları nedeniyle dikkat çekiyor. Yetkililer, bu tür olayların önüne geçebilmek için mevcut binaların güvenlik ve dayanıklılık testlerini sıkılaştırmayı planlıyor.

ENKAZDAKİ ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Olay yerine gelen yüzlerce kişilik arama kurtarma ekibi, enkazı kova ve vinç yardımıyla temizledi. Çalışmalar sırasında kolonlar ahşap desteklerle güçlendirildi ve ekipler zaman zaman sessizlik sağlayarak dinleme cihazları ile hayatta kalan olup olmadığını kontrol etti.

İlk olarak çocukların cenazelerine ulaşıldı, ardından 18 yaşındaki Dilara Bilir enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Son aşamada, anne ve babanın cenazeleri enkazdan çıkarıldı. Arama kurtarma faaliyetleri yaklaşık 19 saat sürdü ve ekipler çalışmalarını tamamladı.

BÖLGE HALKI VE YETKİLİLERİN AÇIKLAMALARI

Olay bölgesinde güvenlik önlemleri artırıldı, cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ederken, çevredeki vatandaşlar da olay yerine gelerek aileye destek oldu. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, enkazdan çıkarılanlerin durumunu açıklayarak, hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu.