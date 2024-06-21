Gebelik testi genellikle adet gecikmesinden sonra yapılır. Kadınların çoğunda adet gecikmesi olduğunda gebelik testi yapılması önerilir. Test, hamilelik hormonu olan hCG'nin (human chorionic gonadotropin) varlığını tespit etmeye yöneliktir.GEBELİK TESTİ NE ZAMAN YAPILIR? Hamilelik belirtileri neler? İşte ayrıntılar...

GEBELİK TESTİ NE ZAMAN YAPILIR?

Gebelik testleri genellikle adet gecikmesinden sonra yapılır. Çünkü hamilelik hormonu hCG'nin (human chorionic gonadotropin) seviyeleri gebelik oluştuğunda artmaya başlar ve bu hormonun ölçümü, gebeliğin varlığını belirlemek için kullanılır. Adet gecikmesi, genellikle gebelik testi için ideal zamanı belirlemek için bir kriter olarak kullanılır. Ancak bazı hassas gebelik testleri, adetin geciktiği günün öncesinde bile hCG'yi tespit edebilir.

Evde yapılan gebelik testleri genellikle idrar örneği ile yapılır. Bu testler, idrardaki hCG seviyelerini ölçerek hamilelik varlığını gösterir. Test sonuçları, testin hassasiyetine ve gebeliğin ne kadar süredir var olduğuna bağlı olarak değişebilir. Genellikle adetin geciktiği günün sabahında yapılan testler daha güvenilir sonuçlar verir.

Kan testleri, daha hassas ve doğru sonuçlar veren bir diğer gebelik testi yöntemidir. Kan testi, hCG seviyelerini doğrudan ölçerek gebeliği saptar. Kan testleri genellikle adet döngüsünün geciktiği günlerde veya daha erken bir tespit için tercih edilir.

Gebelik testi pozitif çıkarsa veya sonuçlar belirsizse, bir doktora danışmak önemlidir. Doktor, gebeliği doğrulamak veya başka sağlık durumlarını dışlamak için ek testler yapabilir.

HAMİLELİK BELİRTİLERİ NELER?