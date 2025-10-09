Gazze SON DAKİKA: Gazze'de ateşkes sağlandı mı? İsrail Gazze'den çekildi mi?

Gazze'de uzun süredir devam eden çatışmalar, uluslararası arabulucuların yoğun çabaları sonucunda son buldu. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas arasında tarihi bir ateşkes anlaşmasının sağlandığını duyurdu. Peki, Gazze'de ateşkes sağlandı mı? İsrail Gazze'den çekildi mi? Son dakika Gazze haberleri...

GAZZE'DE ATEŞKES SAĞLANDI MI?

Anlaşma, hem bölgedeki esirlerin serbest bırakılmasını hem de İsrail'in belirlenen hattın gerisine çekilmesini öngörüyor.

Trump açıklamasında, "İsrail ve Hamas'ın, barış planımızın ilk aşamasını onayladığını duyurmaktan büyük gurur duyuyorum. Bu, İsrail'in güçlü, kalıcı ve sonsuz bir barışa doğru atılan ilk adımıdır." ifadelerini kullandı.

Bu gelişme, uzun süredir bölgedeki istikrarsızlığı izleyen uluslararası toplum ve bölge halkı için tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Gazze'de ateşkesin sağlandığı resmi olarak doğrulandı. Hamas'tan yapılan açıklamada, "Filistinli gruplarla yürütülen ciddi müzakerelerin ardından Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmıştır." denildi.

Ateşkes anlaşması kapsamında:

İsrail'in Gazze'den çekilmesi,

Yardımların Gazze'ye girişinin sağlanması,

Esir takası ve serbest bırakılması,

konuları netleşmiş durumda. Hamas açıklamasında ayrıca Türkiye, Katar ve Mısır'a, arabuluculuk konusundaki katkıları için teşekkür edildi.

Trump, ateşkes sürecine katkı sağlayan ülkelere özel olarak teşekkür ederek, "Bu tarihi ve benzeri görülmemiş olayın gerçekleşmesi için bizimle birlikte çalışan Katar, Mısır ve Türkiye'den arabuluculara teşekkür ediyorum." dedi.









GAZZE'DE ATEŞKESİN DETAYLARI VE UYGULAMA MEKANİZMALARI

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ateşkes anlaşmasının tüm hükümleri ve uygulama mekanizmaları konusunda tarafların anlaşmaya vardığını duyurdu. Ensari, müzakerelerin Mısır'da yürütüldüğünü ve ilk aşamanın; savaşın sona ermesi, rehinelerin serbest bırakılması ve yardımların girişinin sağlanmasını içerdiğini belirtti.

Hamas ise anlaşmanın, halkın fedakarlıklarının boşa gitmeyeceğini ve Filistinlilerin özgürlük, bağımsızlık ve kendi kaderini tayin etme haklarından vazgeçmeyeceğini garanti ettiğini açıkladı.

İSRAİL GAZZE'DEN ÇEKİLDİ Mİ?

Ateşkese ilişkin en kritik sorulardan biri İsrail'in Gazze'den çekilip çekilmediği. Trump'ın açıklamalarına göre, İsrail askerleri üzerinde anlaşmaya varılan hatta çekilecek ve bu adım kalıcı barış için ilk aşamayı oluşturacak.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, Gazze'deki esirlerin geri getirileceğini ifade ederek, "Tanrı'nın izniyle tüm hepsini geri getireceğiz." dedi.

Anlaşmanın tam uygulanması sürecinde, garantör devletler ve uluslararası çevreler İsrail'in sorumluluklarını yerine getirmesini sağlayacak mekanizmalar üzerinde duruyor.

ULUSLARARASI ARABULUCULARIN ROLÜ

Gazze ateşkesinin sağlanmasında Katar, Mısır ve Türkiye kritik rol oynadı. Taraflar, uzun süren müzakereler ve diplomatik çabalar sonucunda anlaşmanın ilk aşamasını başarıyla tamamladı. Trump, bu süreçteki katkıları nedeniyle arabuluculara teşekkürlerini iletti ve anlaşmanın Arap, Müslüman dünyası, İsrail, ABD ve bölge ülkeleri için büyük önem taşıdığını vurguladı.