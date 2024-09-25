Üye Girişi
Haberler

Gaziantep su kesintisi sorgulama! 25 Eylül GASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Gaziantep su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır?

Gaziantep su kesintisi sorgulama! 25 Eylül GASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Gaziantep su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te bugün hangi ilçelerde su kesintisi olacağı ve 25 Eylül su kesintisi sorgulama ekranı araştırılırken vatandaşlar, su kesintisi için nereyi aramalıyız sorusuna yanıt arıyor. Gaziantep su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Su kesintileri, yerel belediyeler veya su dağıtım şirketleri tarafından planlı bir şekilde yapılabilir ya da acil durumlar nedeniyle aniden gerçekleşebilir. Peki, Gaziantep'te hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

Gaziantep su kesintisi sorgulama ekranı ve bugün hangi ilçelerde su olmayacağı merak ediliyor. Su kesintisi için nereyi aramalıyız? 25 Eylül su kesintisi yaşanacak bölgeler gündeme geliyor. Gaziantep'te su kesintisi yaşandığında vatandaşlar bilgi almak için iletişim numaralarını araştırıyor. Gaziantep su kesintisi olan yerler neresi? Detaylar haberimizdedir…

25 EYLÜL GAZİANTEP SU KESİNTİSİ OLAN YERLER NERESİ?

Dumlupınar, Elif, Esentepe, Eskialtıntaş, Fakılı, Fevzi Çakmak, Gözey, Gümüşpınar, Hasanoğlu, Hisar, Kale, Körhacı Obası, Mehmet Gökçek, Sarıtepe, Şerif Peri, Taşdeğirmen, Turgut Özal, Yeni Altıntaş, Yeşilova Mahallelerinde

Gaziantep su kesintisi sorgulama! 25 Eylül GASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Gaziantep su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır?

GAZİANTEP SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

GAZİANTEP (GASKİ) SU KESİNTİSİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (GASKİ) resmi web sitesinden su kesintileri hakkında duyurulara ulaşabilirsiniz. GASKİ'nin mobil uygulamasını indirerek su kesintileri hakkında anlık bildirimler alabilirsiniz. GASKİ'nin Twitter, Facebook gibi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan su kesintisi duyurularını takip edebilirsiniz.

Alo 185 GASKİ hattını arayabilirsiniz. Su kesintileri ve diğer su hizmetleriyle ilgili bilgi almak için GASKİ'nin çağrı merkezini arayabilirsiniz.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Soğuk Haber Gaziantep Gaziantep Gündem Yaşam Eylül

İçlerinden biri de öğretmen! Deprem yardımlarını satarken yakalandılar

Deprem yardımlarını satarken yakalandılar

 Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği kitabı bir an olsun bırakmadı

Paşinyan'dan mutlusu yok! Kucağındakini bir an olsun bırakmadı

 Kaçakçılıkla anılan milletvekiliyle ilgili bomba iddia: Bulgaristan'da bar kapattı

Kaçakçılıkla anılan vekil bar kapatmış
Özel Harekat polislerinden eski boksöre operasyon

Özel Harekat polislerinden eski boksöre operasyon
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çalışan emeklilerin maaşında kesinti olacak mı? Emekli çalışanın maaşından kesinti olur mu? DÜNYA ECZACILAR GÜNÜ MESAJLARI! 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü sözleri ve mesajları… Gibi 6. Sezon ne zaman? GİBİ 6. Sezon ne zaman yayınlanacak, tarihi belli mi? ALES/3 başvuruları ne zaman? 2024-ALES/3 sınavı ne zaman, saat kaçta? Bu akşam Kuruluş Osman var mı? Kuruluş Osman yeni sezon başlıyor mu? Gaziantep su kesintisi sorgulama! 25 Eylül GASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Gaziantep su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? ŞOK AKTÜEL 25 EYLÜL- 1 EKİM KATALOĞU ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi! İstanbul su kesintisi sorgulama! 25 Eylül İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Cem Gölbaşı kimdir? Cem Gölbaşı kaç yaşında, nereli? ATV CANLI İZLE 25 YLÜL | Müge Anlı son bölüm ne oldu? ATV frekans bilgileri ve canlı yayın… Dora Altınbaşak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Dora Altınbaşak kaç yaşında, nereli? Dora Altınbaşak biyografisi!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });