Gaziantep su kesintisi sorgulama! 25 Eylül GASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Gaziantep su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır?
Gaziantep'te bugün hangi ilçelerde su kesintisi olacağı ve 25 Eylül su kesintisi sorgulama ekranı araştırılırken vatandaşlar, su kesintisi için nereyi aramalıyız sorusuna yanıt arıyor. Gaziantep su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Su kesintileri, yerel belediyeler veya su dağıtım şirketleri tarafından planlı bir şekilde yapılabilir ya da acil durumlar nedeniyle aniden gerçekleşebilir. Peki, Gaziantep'te hangi ilçelerde su kesintisi olacak?
Gaziantep su kesintisi sorgulama ekranı ve bugün hangi ilçelerde su olmayacağı merak ediliyor. Su kesintisi için nereyi aramalıyız? 25 Eylül su kesintisi yaşanacak bölgeler gündeme geliyor. Gaziantep'te su kesintisi yaşandığında vatandaşlar bilgi almak için iletişim numaralarını araştırıyor. Gaziantep su kesintisi olan yerler neresi? Detaylar haberimizdedir…
25 EYLÜL GAZİANTEP SU KESİNTİSİ OLAN YERLER NERESİ?
Dumlupınar, Elif, Esentepe, Eskialtıntaş, Fakılı, Fevzi Çakmak, Gözey, Gümüşpınar, Hasanoğlu, Hisar, Kale, Körhacı Obası, Mehmet Gökçek, Sarıtepe, Şerif Peri, Taşdeğirmen, Turgut Özal, Yeni Altıntaş, Yeşilova Mahallelerinde
GAZİANTEP SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI
GAZİANTEP (GASKİ) SU KESİNTİSİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (GASKİ) resmi web sitesinden su kesintileri hakkında duyurulara ulaşabilirsiniz. GASKİ'nin mobil uygulamasını indirerek su kesintileri hakkında anlık bildirimler alabilirsiniz. GASKİ'nin Twitter, Facebook gibi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan su kesintisi duyurularını takip edebilirsiniz.
Alo 185 GASKİ hattını arayabilirsiniz. Su kesintileri ve diğer su hizmetleriyle ilgili bilgi almak için GASKİ'nin çağrı merkezini arayabilirsiniz.