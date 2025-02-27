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GAZİANTEP HAVA DURUMU: 28 Şubat Cuma Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep haftalık hava durumu tahmini

GAZİANTEP HAVA DURUMU: 28 Şubat Cuma Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep haftalık hava durumu tahmini
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Gaziantep'te yaşayan vatandaşlar, 28 Şubat Cuma günü hava durumunu yakından takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, şehirde soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Peki, 28 Şubat Cuma Gaziantep'te hava nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu? İşte, güncel Gaziantep hava durumu tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Gaziantep'te de sıcaklıkların anlık olarak değişmesine neden oluyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 28 Şubat Cuma günü için hazırladığı hava raporlarını dikkatle takip ediyor. Peki, 28 Şubat Cuma günü Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak? Gaziantep'te hava nasıl? İşte, detaylar...

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, 28 Şubat 2025 Cuma günü Gaziantep'te hava durumu parçalı bulutlu ve az güneşli olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 0°C civarında seyrederken, öğle saatlerine doğru 13°C'ye kadar yükselecek. Rüzgarın güneybatı yönünden hafif esmesi beklenirken, nem oranı %37 ile %70 arasında değişecek. Güneşli hava gün boyunca etkili olacak ancak özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacağı için vatandaşların tedbirli olmaları öneriliyor.

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

GAZİANTEP HAVA DURUMU: 28 Şubat Cuma Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep haftalık hava durumu tahminiHava durumu Gaziantep

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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