GAZİANTEP HAVA DURUMU: 28 Şubat Cuma Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep haftalık hava durumu tahmini

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Gaziantep'te de sıcaklıkların anlık olarak değişmesine neden oluyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 28 Şubat Cuma günü için hazırladığı hava raporlarını dikkatle takip ediyor. Peki, 28 Şubat Cuma günü Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak? Gaziantep'te hava nasıl? İşte, detaylar...

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, 28 Şubat 2025 Cuma günü Gaziantep'te hava durumu parçalı bulutlu ve az güneşli olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 0°C civarında seyrederken, öğle saatlerine doğru 13°C'ye kadar yükselecek. Rüzgarın güneybatı yönünden hafif esmesi beklenirken, nem oranı %37 ile %70 arasında değişecek. Güneşli hava gün boyunca etkili olacak ancak özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacağı için vatandaşların tedbirli olmaları öneriliyor.

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hava durumu Gaziantep