GAZİANTEP HAVA DURUMU: 13 Mart Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep haftalık hava durumu tahmini

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, Gaziantep'te de sıcaklıklarında ani değişimlere neden oluyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 13 Mart 2025 Perşembe günü için hazırladığı hava durumu raporlarını dikkatle takip ediyor. Peki, 13 Mart Perşembe günü Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak? Gaziantep'te hava nasıl? İşte, detaylar...

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, 13 Mart 2025 Perşembe günü Gaziantep'te güneşli bir hava bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklıkların en yüksek 24°C, en düşük ise 9°C seviyelerinde seyretmesi öngörülüyor. Yağış ihtimali bulunmazken, nem oranının %54 civarında olması bekleniyor. Rüzgârın ise saatte 9 km hızla hafif esmesi tahmin ediliyor.

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Gaziantep hava durumu