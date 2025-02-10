GAZİANTEP HAVA DURUMU 10 ŞUBAT: Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep 5 günlük hava durumu tahmini

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası, Gaziantep'te etkisini sürdürüyor. 10 Şubat Pazartesi günü hava durumu merak konusu oldu. Meteoroloji raporlarına göre, şehirde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Peki, Gaziantep'te sıcaklıklar nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu? İşte, Gaziantep için güncel hava tahminleri…

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, hafta boyunca Gaziantep'te hava sıcaklıklarının düşük seyredeceği ve yağış ihtimalinin süreceği tahmin ediliyor. 10 Şubat'ta ise Gaziantep'te en düşük sıcaklık 2°C, en yüksek sıcaklık 7°C şeklinde olacak. Gün içinde yer yer sağanak yağmur görülebilirken, gece saatlerinde hava daha da soğuyacak. Özellikle gece saatlerinde don ve buzlanma riskine karşı vatandaşlara uyarıda bulunuluyor.

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Gaziantep haftalık hava durumu