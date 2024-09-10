Üye Girişi
Haberler

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Yavuzeli, Nurdağı 10-11 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Şehitkamil, Yavuzeli, Nurdağı su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) 11 Eylül 2024 günü Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, İslahiye, Nurdağı ve Oğuzeli su kesintisi listesi paylaşıldı. Peki Gaziantep GASKİ sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 11 Eylül Gaziantep su kesintisi saatleri...

Gaziantep su kesintisi listesi yayınlandı. Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) 11 Eylül 2024 günü Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, İslahiye, Nurdağı ve Oğuzeli su kesintisi listesi paylaşıldı. Peki Gaziantep GASKİ sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 11 Eylül Gaziantep su kesintisi saatleri haberimizde...

11 EYLÜL GAZİANTEP SU KESİNTİSİ

Güncel Gaziantep su kesintileri için GAZİANTEP SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki GASKİ planlı su kesintileri ve arızaları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Yavuzeli, Nurdağı 10-11 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Soğuk Haber Şehitkamil Şehitkamil Gaziantep Gaziantep İslahiye Şahinbey Yavuzeli Oğuzeli Nurdağı Gündem Yaşam Nizip Eylül

Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası

Narin'in babası amca Salim Güran mı? DNA testinin sonucu çıktı

 Sıra merdivenden düşerek ölen ablaya geldi! Narin'in anne ve babasına şüpheli olayı soracaklar

Sıra merdivenlerden düşerek öldüğü söylenen ablaya geldi

 Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var

Narin neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
Otomotiv devinden önemli karar! İlk kez fabrika kapatacak

Otomotiv devinden önemli karar
10-11 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 10 Eylül Salı bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? 10-11 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Bursa Bülbülü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bursa Bülbülü filmi ne zaman, nerede çekildi? İSKİ İstanbul su kesintisi! 10-11 Eylül Sarıyer, Esenler, Kadıköy, Bakırköy su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 10-11 Eylül Mudanya, Osmangazi, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sakar Şakir filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sakar Şakir filmi ne zaman, nerede çekildi? Kapıcılar Kralı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kapıcılar Kralı filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi! 10-11 Eylül Ereğli, Selçuklu, Karapınar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Galatasaray-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray-Anadolu Efes canlı yayın bilgileri! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Yavuzeli, Nurdağı 10-11 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title