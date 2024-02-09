GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR'DEN YÜZDE 100 ZAM!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası iş birliğiyle Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan şirket personellerinden evli çalışanın en düşük aylık toplam gelirini, asgari ücrete yüzde yüz zam yaparak 34 bin lira çıkardı.

Toplu İş Sözleşmesi için özel bir restoranda yapılan şenlik havasında geçen imza töreniyle Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gazibel A.Ş., Gazi Ağaç A.Ş., Gazi Danışmanlık A.Ş., Gaski Enerji A.Ş., Gazi Kültür A.Ş., Gazi Bilişim A.Ş., Gazi Konut A.Ş.'ye bağlı personellerin maaşlarına yüzde yüz zamın yanı sıra ikramiyeler 52 yevmiyeden 60 yevmiyeye çıkarıldı.

Programa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Gaziantep Şube Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver, GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanı Nurullah Bilici, Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Alıcı, Öz Güven-Sen Genel Başkan Yardımcısı Murat Ünal katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, imza töreni öncesi yaptığı sunum ile son on yılda yapılan hizmetler hakkında bilgiler verdi.

ŞAHİN: HAK-İŞ HEP ARKAMIZDA OLDU

Uzun bir yoldan geliyoruz. Bugünün ve şu anın şahitleriyiz. Uzun da bir yola gidiyoruz. Hak çok önemli bir şey. Hakkın adı çok büyük. İşçi kadınlarımızın hakkını hukukunu korumak. Onları alanda daha çok istifade ettirmeye çalışmak. Hem kariyer hem çocuk yapmalarını sağlamak için özel projeler yaptık. Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir akıl ahlak ile bizi geçen bizdendir. İşte bu salon o salondur. Hak-iş hep arkamızda oldu. İşçi haklarına karşı, alın terine karşı güçlü bir duruş gösterdi. Medeniyet bize emrediyor. İşçinin alın teri kurumadan işçinin hakkının verilmesini emrediyor. Dua en büyük silahtır. Nasıl Kişinin zekatı varsa benim bildiğim öğrendiğim medeniyet kodlarımız bize kurumun da zekatı olduğunu, yetimin, yoksulun, mağdurun, muhtacın bu şehrin bize emanet olduğunu, bu şehrin canının malının ailesinin inancının bize emanet olduğunu, makamların sınavın en büyüğü olduğunu gösteriyor.

ŞAHİN: ŞİMDİ BÜTÜN TÜRKİYE GAZİANTEP MODELİNİ KONUŞUYOR.

Yaşanan felaketlerden ve salgın hastalıklardan sonra memleketi büyütebilme gücünün el birliğiyle başarıldığı ifade eden Başkan Fatma Şahin, Bir topluluğun efendisi o topluluğun hizmetkarıdır. Gönül belediyeciliği yapmak önce kendi ailenle mümkün oluyor. Dünyayı değiştiremeyiz. Görevim bu şehrin 2 milyonu. Bu şehre hizmet etmek için önce çalışma arkadaşlarımın emin olması gerekiyor. Şimdi bütün Türkiye Gaziantep modelini konuşuyor. İşte bu güçle biz yolumuza devam ediyoruz. Hepimiz işimizi çok iyi yapmalıyız. Bu anlayışla yolumuza devam etmeliyiz. Verdiğimiz bir söz vardı. Dualar kesilmeden işimize devam etmemiz lazım. En zor şartta bile kendi çalışanımızın rızasını almamız lazım dedik.

ARSLAN: BU TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ, TÜRKİYE'DE SON DÖNEMDE İMZALADIĞIMIZ SÖZLEŞMELERİN EN ÖNDE GELENLERİNDEN BİR TANESİ

HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in belediye başkanlığı öncesi meclis ve bakanlık dönemlerinde yaptığı önemli çalışmalara değinerek şunları söyledi:

"Gaziantep zor bir coğrafyada. Hemen yanı başında dünyanın en büyük kaoslarından birisi yaşanıyor. Yaşananların ülkemize sorun olarak gelmemesi için ne gibi çabalar sarf edildiğinin farkındayım. Bu şehrin yaşanabilir, geleceğine umutla bakabilen insanların şehri yapmak kolay değil. Güvenli şehir olabilmek için Başkan Fatma Şahin gibi bir lidere ihtiyaç var. Bugün yine güzel bir toplu iş sözleşmesi için buradayız. Bütün zorluklar üst üste gelse de pandemi, deprem felaketi, hayat pahalılığı gibi zorluklara karşı mücadele etmekte kararlı olmalıyız. Depremde her bir çalışan arkadaşımız görev bilinciyle iş başına koştu şehir ve vatandaşlar için çalıştı. Bu başarı hikayesinin tabii ki ödüllendirilmesi gerekti. Toplu iş sözleşmesinde gördüğümüz rakamlar, Türkiye'de son dönemde imzaladığımız protokoller ve toplu sözleşmelerin en önde gelenlerinden bir tanesi."

HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası Gaziantep İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver ise yaptığı konuşmada imzalanan toplu iş sözleşmesinin çalışanların maddi ve idari haklarınızı korumayı ve daha da iyileştirmeyi amaçladığını söyledi. Tanrıöver konuşmasında ayrıca toplu iş sözleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından protokolün katılımıyla imza töreni gerçekleşti.