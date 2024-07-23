Gazeteciler ve Basın Bayramı ne zaman? Gazeteciler ve Basın Bayramı neden kutlanır?

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından öncülük edilen bu özel günde, basın mensupları, basın meslek örgütleri, siyasetçiler ve diğer ilgili kurumlar bir araya gelerek farkındalık yaratmak için çeşitli etkinlikler düzenlerler. Her yıl Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin öncülüğünde düzenlenen Gazeteciler ve Basın Bayramı neden kutlanır? Gazeteciler ve Basın Bayramı ne zaman? Gazeteciler ve Basın Bayramı nedir? İşte, detaylar…

GAZETECİLER VE BASIN BAYRAMI NE ZAMAN?

Gazeteciler ve Basın Bayramı veya Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü, her yıl 24 Temmuz'da kutlanan özel bir gün olarak bilinir. Bu gün, Türkiye'de basında sansürün kaldırılmasını ve basın özgürlüğünün önemini vurgulamak amacıyla düzenlenir. Bu günün kökeni, Osmanlı Devleti'nde İstanbul'da yayın yapan gazetelerin, II. Meşrutiyet'in ilan edildiği 24 Temmuz 1908 tarihinde sansür memurlarını gazeteye almayarak sansüre karşı çıkmalarına dayanır. Bu olay, basında sansürün kaldırılmasını simgeler.

GAZETECİLER VE BASIN BAYRAMI NEDEN KUTLANIR?

1948 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, bu önemli günü Basın Bayramı olarak kabul etti. Ancak 1971 yılında yapılan bir değişiklikle bayram olarak kutlanması yerine adı "Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü" olarak değiştirildi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından öncülük edilen bu özel günde, basın mensupları, basın meslek örgütleri, siyasetçiler ve diğer ilgili kurumlar bir araya gelerek basın özgürlüğü konusunda farkındalık yaratmak için çeşitli etkinlikler düzenlerler.

1989 yılından bu yana Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, basın özgürlüğünü savunan ve mücadele eden kişi ve kuruluşlara Basın Özgürlüğü Ödülü vermektedir.