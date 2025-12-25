Gazeteci Zafer Şahin ateş püskürdü: Bundan sonra Youtube'da devam edeceğim

Gazeteci Zafer Şahin, "Belediye medyasına bizi hedef gösterten, dalga geçmelerine zemin hazırlayan bir yaklaşıma tepkisiz kalamam. Hayat bir duruştur" diyerek bu akşamki televizyon programına katılmadığını duyurdu.

Televizyon programlarına sıkça konuk olan Gazeteci Zafer Şahin, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"KENDİ İSTEĞİMLE PROGRAMA ÇIKMADIM"

Açıklamasına "Ah şu ekrana çıkan -yandaş- gazeteciler ah" diyerek başlayan Şahin, "Bu ülkenin yakın tarihinde bütün kritik dönüm noktalarında, devletin, milletin yanında durdukları için suçları büyük. Bugün çıkan yazı ve yorumlardan sonra akşamki programakendi isteğimle çıkmadım" ifadelerini kullandı.

"YOUTUBE KANALIMLA GAZETECİLİK YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Şahin ayrıca "Fetönün trollerine, belediye medyasına bizi hedef gösterten, dalga geçmelerine zemin hazırlayan bir yaklaşıma tepkisiz kalamam. Hayat bir duruştur.

Ekrana çıkma meraklısı değilim. Bundan sonra kendi YouTube kanalım ve sosyal medyaya ağırlık vererek ülkem ve devletimin lehine olduğuna inandığım doğrultuda gazetecilik yapmaya devam edeceğim. Herkese başarılar dilerim. Allah herkesin yolunu açık etsin" diye yazdı.