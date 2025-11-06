Türkiye'nin önde gelen araştırmacı gazetecilerinden Soner Yalçın, yıllardır cesur haberciliği ve kaleme aldığı eserlerle dikkat çekiyor. Peki, Gazeteci Soner Yalçın kimdir, kaç yaşında, nereli? Soner Yalçın neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde...

GAZETECİ SONER YALÇIN KİMDİR?

1 Ocak 1966'da Çorum'da dünyaya gelen Yalçın, ailesinin kökeni açısından Anadolu'nun çeşitli bölgeleriyle bağ taşır; babası Mehmet Ali Yalçın Horosanlı, annesi Cemile Yalçın ise Erzincan Tercanlıdır. Eğitim hayatına Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu'nda başlayan Yalçın, ardından İdari Bilimler Fakültesi'nde eğitimine devam ederek akademik temellerini güçlendirmiştir.

Gazetecilik kariyerine 1987 yılında 2000'e Doğru dergisinde muhabir olarak başlayan Soner Yalçın, Ankara bürosunda kısa sürede istihbarat alanında başarılı çalışmalara imza atarak Ankara İstihbarat Şefi pozisyonuna yükselmiştir. 1993 yılında Aydınlık Gazetesi'ne geçerek haber müdürlüğü yapan Yalçın, ardından Siyah-Beyaz Gazetesi kadrosunda Doğan Yurdakul ile birlikte çalışmıştır.

1996 yılında televizyon sektörüne adım atan Yalçın, Show TV ve Star TV'de haber müdürlüğü yaptıktan sonra CNN Türk'te Cüneyt Özdemir ile birlikte "5N1K" programının hazırlık sürecinde yer almış ve "Oradayım" isimli politik belgeselin yapımında görev almıştır. Ayrıca, Kurtlar Vadisi dizisinin ilk iki sezonunda konsept danışmanı olarak televizyon tarihine damga vuran çalışmalara imza atmıştır.

2007-2012 yılları arasında Hürriyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Soner Yalçın, Odatv'de kurucu gazeteci olarak önemli haberlere imza atmış, günümüzde ise Sözcü Gazetesi'nin internet sitesinde yazılarını sürdürmektedir.

SONER YALÇIN KAÇ YAŞINDA?

Soner Yalçın, 1 Ocak 1966 doğumlu olduğundan 2025 yılı itibarıyla 59 yaşındadır. Uzun yıllara yayılan gazetecilik kariyeri boyunca genç yaşta başladığı muhabirlikten televizyon, köşe yazarlığı ve araştırmacı gazeteciliğe uzanan bir yol kat etmiştir. Yaşının getirdiği deneyim ve bilgi birikimi, onu Türkiye'deki siyasi ve toplumsal meseleleri analiz eden güvenilir bir ses haline getirmiştir.

SONER YALÇIN NERELİ?

Hüseyin Soner Yalçın, Anadolu'nun köklü şehirlerinden biri olan Çorum'da doğmuştur. Ailesinin kökeni ise Anadolu'nun farklı bölgelerine uzanmaktadır: Babası Horosanlı, annesi Erzincan Tercanlıdır. Bu kökenler, Yalçın'ın Anadolu kültürüne ve tarihine dair derin bir bakış açısı kazanmasına katkıda bulunmuştur. Yerel kökleri ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen aile bağları, onun habercilik anlayışında dengeli ve çok yönlü bir perspektif oluşturmuştur.

SONER YALÇIN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Soner Yalçın, 6 Kasım 2025 tarihinde ifadesi alınmak üzere emniyete götürülmüştür. Konuyla ilgili resmi detaylar henüz paylaşılmamış olsa da, gözaltı haberi medya ve kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştır. Yalçın, geçmişte Odatv davası kapsamında 14 Şubat 2011'de tutuklanmış ve yaklaşık 22 ay cezaevinde kalmıştır; 27 Aralık 2012'de tahliye edilmiştir.

Gazetecilik kariyeri boyunca devlet ve toplumsal meseleleri araştıran haberleriyle öne çıkan Yalçın, özellikle siyasi ve istihbarat alanındaki haber ve kitapları nedeniyle zaman zaman resmi makamlarla karşı karşıya gelmiştir. Bu bağlamda, güncel gözaltının da gazeteciliği ve toplumsal araştırmalarıyla doğrudan ilişkili olduğu düşünülmektedir.

SONER YALÇIN KİTAPLARI

Soner Yalçın, yalnızca haberleriyle değil, yazdığı eserlerle de Türkiye'de önemli bir gazeteci-yazar olarak tanınır. Araştırmacı gazetecilik anlayışıyla kaleme aldığı kitaplar, hem siyasi hem de toplumsal analizler içerir. Öne çıkan eserleri şunlardır:

Bay Pipo (1999)

The Özal: Bir Davanın Öyküsü (2001)

Efendi: Beyaz Türklerin Büyük Sırrı (2008)

Bu Dinciler O Müslümanlara Benzemiyor (2009)

Efendi 2: Beyaz Müslümanların Büyük Sırrı (2009)

Erbakan: Eziyet Edilerek Yalnızlığa Yükseltilen İnatçı Bir Siyasal Liderin Portresi (2012)

Kayıp Sicil: Erdoğan'ın Çalınan Dosyası (2014)

Kara Kutu: Yüzleşme Vakti (2019)

Bu eserler, Yalçın'ın Türkiye'deki siyasi ve toplumsal yapıyı irdeleyen keskin ve sorgulayıcı bakış açısını yansıtır.