Fatih Altaylı çıktı mı? SON DURUM! Fatih Altaylı serbest bırakıldı mı?

Fatih Altaylı çıktı mı? SON DURUM! Fatih Altaylı serbest bırakıldı mı?
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Son haftalarda kamuoyunun yakından takip ettiği "Fatih Altaylı çıktı mı?" sorusu, gündemin en sıcak başlıklarından biri olmaya devam ediyor. "Fatih Altaylı serbest bırakıldı mı?" sorusu ise sosyal medyada ve arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yer aldı.

Fatih Altaylı'nın, 20 Haziran 2025 tarihinde yaptığı bir yayın sonrası hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınması ve ardından tutuklanması büyük yankı uyandırdı. "Fatih Altaylı çıktı mı?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, "Fatih Altaylı serbest bırakıldı mı?", "Fatih Altaylı hâlâ cezaevinde mi?" İşte gazeteci Fatih Altaylı'nın son durumu ve gelişmeler...

FATİH ALTAYLI ÇIKTI MI?

Fatih Altaylı, 22 Haziran 2025 tarihinde "Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi. YouTube kanalında yayınlanan bir videoda sarf ettiği sözlerin ardından hakkında soruşturma başlatılan Altaylı, savcılık ifadesinin ardından mahkeme kararıyla tutuklandı.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın Son Durumu: Serbest Bırakıldı mı?

FATİH ALTAYLI SERBEST BIRAKILDI MI?

Altaylı'nın avukatları, tutukluluğun hukuki dayanağı olmadığı gerekçesiyle itiraz başvurusunda bulundu. Ancak İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan değerlendirme sonucunda tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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