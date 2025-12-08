Gault&Millau 2026 Türkiye Ödülleri 8 Aralık'ta Sahiplerini Buluyor

Dünyanın önde gelen restoran değerlendirme otoritelerinden Gault&Millau, Türkiye gastronomisinin en başarılı temsilcilerini belirlemek üzere 8 Aralık'ta İstanbul'da etkinlik düzenliyor. Sektörün dikkatle takip ettiği 2026 Türkiye Rehberi Ödül Töreni, Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleşecek.

Sektörün En İyileri Seçiliyor

Şeflerin, restoran işletmecilerinin ve gastronomi uzmanlarının katılımıyla düzenlenecek organizasyonda, Türkiye genelinden seçilen restoranların dereceleri duyurulacak. Rehberin kendine has puanlama sistemi ve "Toque" (şapka) derecelendirmesiyle belirlenen ödüller, 8 Aralık tarihindeki törenle resmileşecek.

Yeni Rehber Yayınlanıyor

Organizasyonda "Yılın Şefi", "Yılın En İyi Restoranı" ve "Yılın Genç Şefi" gibi kategorilerde ödüller takdim edilecek. Törenin ardından Gault&Millau 2026 Türkiye Rehberi kamuoyuyla paylaşılacak.