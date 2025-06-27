Gassal dizisi ilk olarak TRT'nin dijital içerik platformu olan Tabii üzerinden yayınlanmaya başladı. Ancak yoğun ilgi ve beğeni sonrası, "Gassal TRT 1'de yayınlanıyor mu?" sorusunun cevabı da netlik kazandı. Peki, Gassal TRT'de mi yayınlanıyor?

GASSAL TRT'DE Mİ YAYINLANIYOR?

Dizi, ilk olarak TRT'nin dijital platformu olan Tabii üzerinden yayın hayatına başladı. Ancak aldığı olumlu geri dönüşler sayesinde Gassal dizisi, TRT 1 ekranlarında hafta içi her gün saat 20.00'de yayınlanmaya başladı. Bu gelişme, "Gassal dizisi TRT'de mi yayınlanıyor?" sorusunun cevabını arayan izleyiciler için büyük bir haber oldu.

GASSAL NASIL İZLENİR?

Gassal dizisini izlemek isteyenler için iki farklı seçenek sunuluyor. İlk olarak TRT 1'deki yayın saatini takip ederek bölümleri televizyondan izleyebilirsiniz. İkinci olarak ise Tabii platformuna giriş yaparak diziye dijital ortamda ulaşmanız mümkün.