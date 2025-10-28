Haberler

Gassal 3. sezon ne zaman başlıyor? Gassal dizisinin 3. sezonu ne zaman başlayacak belli oldu mu?

Güncelleme:
Gassal dizisinin 3. sezonu için heyecan dorukta. İzleyiciler, başrollerini Ahmet Kural ve Hande Soral'ın paylaştığı dizinin yeni sezonunun ne zaman ekrana geleceğini merak ediyor. Peki, Gassal 3. sezon ne zaman başlıyor? Gassal dizisinin 3. sezonu ne zaman başlayacak belli oldu mu?

Gassal dizisinin yeni sezonuyla ilgili heyecan dorukta. Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte izleyiciler ekran başına kilitlendi ve herkes dizinin sürprizlerini konuşuyor. 3. sezonda neler olacağı ise şimdiden büyük merak konusu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GASSAL 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk iki sezonuyla büyük ilgi gören ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran Gassal dizisinin 3. sezon çekimleri geçtiğimiz aylarda başladı. Ancak dizinin yeni sezon yayın tarihiyle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. İzleyiciler, fragmanın yayınlanmasının ardından 3. sezonun ne zaman ekrana geleceğini merak ediyor. Yapım ekibi ve TRT'nin dijital platformu tabii, sezonun yayın tarihiyle ilgili duyuruyu önümüzdeki günlerde paylaşması bekleniyor.

GASSAL HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Gassal dizisi, 3. sezonuyla TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden izleyicilerle buluşuyor. Dizinin önceki sezonları da tabii'de yayınlanmıştı ve 3. sezon fragmanı da aynı platformda takip edilebiliyor. TRT ekranlarında veya farklı televizyon kanallarında yayınlanıp yayınlanmayacağıyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı; dolayısıyla diziyi izlemek isteyenlerin tabii platformunu tercih etmesi gerekiyor.

GASSAL DİZİSİNİN 3. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gassal dizisinin merakla beklenen 3. sezon fragmanı yayınlandı. İlk sezonuyla tüm Türkiye'de büyük ilgi gören dizi, oyuncu kadrosu, müzik seçimleri ve özgün hikayesiyle dikkat çekmişti. Ahmet Kural ve Hande Soral'ın başrollerini üstlendiği yeni sezonda, her bölümde farklı konuk oyuncuların yer alması da devam edecek. Bu sezonun fragmanında da Timuçin Esen'in konuk oyuncu olarak yer aldığı sahneler izleyicilerle buluştu.

Gassal 3. sezon fragmanı izlemek için tıklayın.

GASSAL DİZİSİ OYUNCULARI

  • Ahmet Kural – Baki
  • Sibel Aytan – Elif
  • Muharrem Türkseven – Ahmet
  • Erdal Cindoruk – Aziz
  • Serkan Ercan – Nazım
  • Demir Karahan – Hüseyin
  • Teoman Aki – Atakan Gökoğlan
  • Murat Çakmak – Murat Çakmak
  • Eylül Doğa Özcan – Şahin Kendirci
  • Nevbahar Hakverdi – Tutku Erten
  • Yağız Ata Dinçer – Mertcan Ertürk
  • Ferhan Vural – Ezgi Özyürekoğlu
Sahra Arslan
