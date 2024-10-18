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Gardiyan KPSS P94 Ortaöğretim puanı kaç olmalı?

Gardiyan KPSS P94 Ortaöğretim puanı kaç olmalı?
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KPSS P94 kodu ile gardiyanlık başvuruları için gereken ortaöğretim puanının ne olması gerektiği merak konusu oldu. Bu kodla yapılan başvurular, cezaevleri ve adalet bakanlığına bağlı diğer kurumlar için gardiyan alımlarını kapsıyor.

Kpss P94 puan türü ile yapılan başvurularda, gardiyanlık (infaz ve koruma memuru) için gereken ortaöğretim puanı oldukça merak edilmektedir. Bu puan, cezaevleri ve Adalet Bakanlığı'na bağlı diğer kurumlarda görev alacak gardiyan alımlarını kapsayır. Genellikle başvuru yapabilmek için KPSS P94 puan türünde en az 70 puan almak gereklidir, ancak bu puan alım dönemlerine göre değişiklik gösterebilir. Peki, Gardiyan KPSS P94 Ortaöğretim puanı kaç olmalı?

KPSS P94 PUAN TÜRÜ NEDİR?

P-94 Puanı, lise mezunu adayların ve önlisans/lisans bölümü okuyup da henüz mezun olmayan adayların girebileceği ortaöğretim KPSS sonucu oluşan puan türüdür.

Gardiyan KPSS P94 Ortaöğretim puanı kaç olmalı?

GARDİYAN KPSS P94 ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ OLMALI?

Gardiyan (infaz ve koruma memuru) alımları için başvuru yapabilmek adına adayların KPSS P94 puan türünde belirli bir taban puanı geçmeleri gerekmektedir. Bu taban puanı her alım döneminde değişiklik gösterebilir, ancak genel olarak 70 ve üzeri puan almak gerekmektedir.
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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