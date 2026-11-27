Yatırımcıların piyasaları sürekli takip etmeden, kendi belirledikleri stratejiler doğrultusunda alım-satım sinyallerine ulaşmasını sağlayan yeni algoritmik işlem hizmeti, Garanti BBVA Yatırım’ın eTrader uygulamasında kullanıma sunuldu. İlk aşamada ücretsiz olarak sunulan hizmet kapsamında yatırımcılar, seçtikleri stratejiler doğrultusunda üretilen alım-satım sinyallerinden otomatik bildirimlerle haberdar oluyor ve gelen bildirimler üzerinden kolayca alım-satım işlemi gerçekleştirebiliyor.

Finansal piyasalardaki fiyat hareketlerini düzenli olarak takip etmek ve farklı teknik göstergeleri birlikte değerlendirmek zaman ve bilgi birikimi gerektiriyor. eTrader'ın yeni algoritmik işlem fonksiyonu ise bu süreci kolaylaştırmayı hedefliyor. Yatırımcıların seçtiği stratejiler doğrultusunda piyasa hareketlerini otomatik olarak izleyen sinyal robotları, yatırımcının önceden tanımladığı koşullar gerçekleştiğinde alım-satım sinyalleri üretiyor. Böylece yatırımcılar, kararlarını sistematik ve veri odaklı sinyallerle destekleyerek bildirimler üzerinden pratik bir işlem deneyimi yaşayabiliyor.

Farklı yatırım yaklaşımları için dört strateji

eTrader’daki Algoritmik İşlemler fonksiyonunun kapsamında, Momentum Radarı, Trend Radarı, Seçici Radar ve Toparlanma Radarı olmak üzere dört farklı strateji yer alıyor.

Momentum Radarı, fiyat hareketinin gücünü izleyerek yükseliş momentumu güçlendiğinde alım, zayıfladığında satış sinyali üretiyor. Trend Radarı, yükseliş trendinin başlamasını alım, trend yönünün değişmesini ise satış sinyali olarak değerlendiriyor. Seçici Radar, birden fazla teknik göstergeyi birlikte değerlendirerek belirlenen koşullar oluştuğunda alım ve satış sinyalleri oluşturuyor. Toparlanma Radarı ise fiyatın normal hareket aralığının altına gerilemesini alım, ortalama seviyesine dönüşünü satış sinyali olarak ele alıyor. Yatırımcılar istedikleri BİST 30 hisse senedi için bu farklı sinyal robotlarından kendi stratejilerine uygun olanları seçip kurabiliyor, piyasa takibini çok daha analitik şekilde yapabiliyorlar.

Hülya Türkmen: “Yatırım uzmanlığını teknolojiyle daha geniş kitlelere ulaştırıyoruz”

Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Hülya Türkmen, hayata geçirdikleri bu yeni hizmete ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Yatırım hizmetlerinde teknolojinin yarattığı asıl değer, uzmanlığı daha erişilebilir hale getirmesi. Garanti BBVA çatısı altında benimsediğimiz Radikal Müşteri Perspektifi yaklaşımımız doğrultusunda, yatırımcılarımızın ihtiyaçlarından hareket ediyor; uzman analistlerimizin bilgi birikimini ve geliştirdikleri yatırım stratejilerini yatırımcılarımızın kolayca kullanabileceği dijital çözümlere dönüştürüyoruz. eTrader yatırım uygulamamız üzerinden sunduğumuz algoritmik işlemler hizmetimiz de bu yaklaşımın somut bir örneği. Kodlama bilgisi gerektirmeyen dört hazır strateji ve ücretsiz al-sat sinyalleriyle algoritmik işlem deneyimini daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaştırıyoruz. Bu deneyimin merkezinde yatırımcının kendisi var. Stratejiyi seçen de işlem kararını veren de yatırımcı.

Yeni nesil teknolojileri yalnızca bir yenilik olarak değil, yatırımcılarımızın hayatını kolaylaştıran ve yatırım deneyimlerine somut değer katan çözümler geliştirmenin bir yolu olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de yatırım alanındaki teknik uzmanlığımızı ve köklü dijital yetkinliklerimizi birleştirdiğimiz, yatırımcılarımızın ilgi duyduğu alanları tecrübe etmesine olanak tanıyan ve onlarla kurduğumuz uzun vadeli ilişkiyi güçlendiren hizmetler geliştirmeyi sürdüreceğiz.”