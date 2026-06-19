Garanti BBVA Kripto Genel Müdürü Güven: 'Türkiye kripto ekosisteminde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında'

"KRİPTO ARTIK ANA AKIMA DAHA YAKIN"

Haberler.com ekranlarına konuk olan Garanti BBVA Kripto Genel Müdür Onur Güven, devletlerin, merkez bankalarının ve kurumsal şirketlerin kripto varlıklara ilgisinin giderek arttığını söyledi. Türkiye'nin kripto ekosisteminde her zaman ilk 5-6 ülke arasında yer aldığını ifade eden Güven, banka iştiraki olarak sektöre dahil olmalarının kripto varlıkların ana akıma taşınmasına katkı sunduğunu belirtti.

"BLOKZİNDİR FİNANSIN AYRILMAZ PARÇASI OLACAK"

Garanti BBVA'nın blokzincir teknolojilerine finansın geleceği olarak baktığını dile getiren Güven, bu nedenle kripto alanına yatırım yaptıklarını söyledi. Güven, "Blokzincir teknolojileri 5-10 yıl sonra farkında bile olmadan kullandığımız finansal düzenin bir parçası olacak" dedi. Kullanıcı deneyiminin kendileri için büyük önem taşıdığını vurgulayan Güven, banka uygulamalarıyla entegrasyonun ve kolay kullanımın sektörde belirleyici unsurlar arasında yer aldığını kaydetti.