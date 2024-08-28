Gamze Özçelik kimdir, kaç yaşında? Gamze Özçelik kiminle evlendi, eşi kaç yaşında?

Gamze Özçelik kimdir? Haziran ayında sürpriz bir nikahla aktör Reshad Strik ile evlenen Özçelik kaç yaşında ve kimdir sorularına yanıt aranıyor. Reshad Strik kimdir ve nereli? Gamze Özçelik kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

GAMZE ÖZÇELİK KİMDİR?

Gamze Özçelik Pektaş, 26 Ağustos 1982, İstanbul Türk oyuncu, sunucu ve modeldir.Maltepe Anadolu Lisesi ve Bilgi Üniversitesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra, 1999'da Elite Model Look 4. sü, 2000'de Kanal D 2. güzeli seçilmiş ama bir hayır defilesi dışında podyuma çıkmamış, oyunculuğa ağırlık vermiştir. Popstar isimli yarışma programında sunuculuk yapmıştır. 2005 yılı içinde cep telefonu kamerası ile gizlice çekilen görüntüleri nedeniyle yıl içinde Google Türkiye'de en çok aranan isim olmuştur. Bu görüntülerin tecavüz olduğu adli tıp tarafından kanıtlanmış ve zanlı Gökhan Demirkol 10 yıl hapis istemiyle yargılanmıştır.Mahkeme sonucunda 8 yıllık hapis cezasına mahkum olmuştur. Bu günlerinde 'Seni Seviyorum' isimli tiyatro oyununda oynamıştır. "Arka Sokaklar" isimli polisiye dizide Zeynep karakterini canlandırmaya devam etmektedir. Buzda Dans, Popstar, Türkstar gibi yarışma programlarının sunuculuğunu üstlenmiş ve birçok özel gecenin sunumunu yapmıştır.19 Haziran 2008 tarihinde oyuncu sevgilisi Uğur Pektaş ile Büyükada'da sade bir törenle evlenmiştir.

Yer aldığı yapımlar

Buzda Dans I

Buzda Dans II

Popstar Türkstar Altın Kelebek Ödülleri Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri

Filmler

Hırsız Var!, 2004

Dizileri

Eyvah Kızım Büyüdü, 1998

Cinler ve Periler, 2001

Tatlı Hayat, 2001

Serseri, 2003

Düşler ve Gerçekler, 2005

Savcının Karısı, 2005

Arka Sokaklar, 2006

Tiyatro Oyunları

Seni Seviyorum, 2006

RESHAD STRIK KİMDİR?

Reshad Strik, 22 Haziran 1981 tarihinde Avustralya'nın Canberra şehrinde dünyaya geldi. Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Central Coast bölgesinde büyüyen Reshad Strik, genç iken sörf ve boks ile ilgileniyordu. Ulusal bir reklam filminde rol aldıktan sonra Avustralya Tiyatro ve Sanat Akademisi'ne katıldı. Mezun olduktan sonra 'Blue Heelers' adında bir televizyon şovuna konuk oldu. 'Headland' adlı dizinin yönetmenleri onu fark etti ve dizide ona bir rol verdi. Diziden sonra ABD'de, Los Angeles'ta çalışma fırsatı buldu.

Amerika'da ilk olarak "Tepenin Gözleri 2"de Mickey adlı bir Amerikalı askerini canlandırdı. Çok geçmeden ünlü şarkıcı Jessica Simpson'ın "A Public Affair" klibinde rol aldı. Reshad Strik, Hong Konglu yönetmen Fruit Chan'ın psikolojik gerilim filmi olan "Don't Look Up" filminde ilk kez başrol oyuncusu olarak oynadı.

2010 yılında Saraybosna'da evlendi. Orada, atalarının ana dilini öğrenmek, müzik videoları ve reklamlar üretmek ve yönetmek için biraz zaman harcadı. Reshad, Bosna Hersek'te iki uzun metrajlı film ve reklam çalışmaları yaptı. 2013 yılında Türkiye'ye geldi.

Bir yıl boyunca Türkçe dersi alan oyuncu, 2014 yılında 'Filinta' dizisinde rol aldı. Ardından 2015 yılında, Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde Ömer karakterini canlandırdı. 2022'de eşinden boşanan Strik, İstanbul'da belgesel film yapımı ve Saraybosna'da 3 çocuğuyla vakit geçirme arasında zaman geçirmektedir. 2024'te Gamze Özçelik ile evlendi.

Filmografisi

Blue Heelers (2005)

HeadLand (2005)

HeadLand (2006)

Hills Have Eyes 2 (2007)

Newcastle (2007)

The Wound (2009)

Spooner (2009)

Don't Look Up (2009)

3 Apartments (2010)

Stasis (2010)

Put Kestena (2013)

Cross Roads (2013)

Filinta (2014-2015)

Dig (2015)

Diriliş Ertuğrul (2015)

Kervan 1915 (2016)

Islamophobia (2016)

Filmler