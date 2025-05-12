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Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Gamze Özçelik ikinci evliliğini kiminle yaptı?

Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Gamze Özçelik ikinci evliliğini kiminle yaptı?
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Ünlü oyuncu Gamze Özçelik, ikinci kez nikâh masasına oturduğu haberiyle magazin dünyasında gündem oldu. Sade bir şekilde gerçekleşen bu özel törenin ardından, Özçelik'in kiminle evlendiği, eşinin kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi sorular sosyal medyada büyük ilgi gördü. Evlilik haberi sonrası gözler bu sürpriz isme çevrildi. Peki, Gamze Özçelik'in eşi kim? Reshad Strik kimdir, kaç yaşında v

Bir dönemin en popüler ekran yüzlerinden biri olan Gamze Özçelik, ikinci kez nikâh masasına oturduğu haberleriyle magazin dünyasını şaşırttı. Sade bir törenle gerçekleştiği belirtilen evliliğin ardından, ünlü ismin eşinin kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi sorular, sosyal medyada ve haber sitelerinde geniş yankı uyandırdı. Peki, Gamze Özçelik ikinci evliliğini kiminle yaptı? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…

RESHAD STRİK KİMDİR?

Reshad Strik, 22 Haziran 1981 tarihinde Avustralya'nın Canberra kentinde doğmuştur. Boşnak kökenli bir ailenin çocuğu olan Strik, hem Avustralya vatandaşı hem de Boşnak asıllıdır. Oyunculuk kariyerine genç yaşlarda başlayan Strik, hem Hollywood hem de Türk yapımlarında gösterdiği performanslarla dikkat çekmiştir.

Gamze Özçelik ikinci evliliğini kiminle yaptı? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kimdir?Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kimdir

Reshad Strik, oyunculuk eğitimi almak üzere Avustralya'daki National Institute of Dramatic Art (NIDA) okulunda öğrenim görmüştür. Mezuniyetinin ardından kariyerine Avustralya'da başlayan Strik, kısa sürede dikkat çekerek uluslararası yapımlarda da yer almaya başlamıştır.

Strik'in dünya çapında tanınmasını sağlayan yapımlardan biri "The Hills Have Eyes 2" (2007) adlı Amerikan korku filmidir. Ayrıca ünlü yönetmen Kadir Dursun'un yönettiği projelerde ve Filistin, Bosna-Hersek ve Türkiye ortak yapımı filmlerde de rol almıştır. Başarılı oyuncu, hem aksiyon hem de dramatik rollerdeki başarısıyla tanınır.

Gamze Özçelik ikinci evliliğini kiminle yaptı? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kimdir?Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik aslen nereli

Reshad Strik, Türkiye'de özellikle Diriliş: Ertuğrul dizisinde canlandırdığı karakterle geniş bir hayran kitlesi edinmiştir. Türk televizyon sektöründe yer aldığı projelerdeki başarısıyla tanınan Strik, Türkiye'de sıkça yer aldığı sosyal sorumluluk projeleri ve kültürel çalışmalarıyla da adından söz ettirmiştir.

2025 yılında oyuncu Gamze Özçelik ile evlendiği haberi, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Sade bir törenle gerçekleşen evlilik sonrası, çiftin yaşamları sosyal medyada ve haber sitelerinde ilgiyle takip edilmeye başlandı.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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