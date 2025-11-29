Haberler

Galatasaray ile Njerya arasında sürpriz Osimhen görüşmesi

Galatasaray ile Njerya arasında sürpriz Osimhen görüşmesi
Güncelleme:
Nijerya Milli Takımı'nda iki kez sakatlanan Victor Osimhen için Galatasaray yönetimi harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun milli takımdaki kullanım şekline tepki gösterirken, 9 Aralık'taki kritik Monaco maçı için Osimhen'in kampa bir gün geç katılması amacıyla Nijerya Futbol Federasyonu ile temas kurdu.

  • Galatasaray yönetimi, Victor Osimhen'in Nijerya milli takımında Gabon maçında 120 dakika oynatılmasına tepki göstererek Nijerya Futbol Federasyonu ile resmi bir görüşme gerçekleştirdi.
  • Galatasaray, 9 Aralık'taki Monaco deplasmanı için Osimhen'in Nijerya milli takım kampına bir gün geç katılmasını talep etti.
  • Victor Osimhen'in pazartesi günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisinde kadroda olması bekleniyor.

Sezon başında büyük yatırım yapılarak transfer edilen Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nda iki kez sakatlanarak Galatasaray'a döndü. Yıldız forvetin sakatlığı nedeniyle toplam 3 maç kaçırması, teknik heyetin sabrını taşırdı.

Union SG maçından sonra konuşan Okan Buruk, milli takımda oyuncuların "hor kullanıldığını" söyleyerek açık bir eleştiride bulundu. Bu açıklamalar Nijerya basınında büyük yankı uyandırdı.

NİJERYA İLE SÜRPRİZ TEMAS

AllNigeriaSoccer'ın haberine göre Galatasaray yönetimi, Osimhen'in 70 dakika sınırına rağmen Gabon maçında 120 dakika oynatılmasına tepki göstererek Nijerya Futbol Federasyonu ile resmi bir görüşme gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı yönetimin, yıldız golcünün milli takımda "daha kontrollü kullanılması" gerektiğini ilettiği belirtildi.

MONACO MAÇI İÇİN ÖZEL RİCA

Afrika Uluslar Kupası 21 Aralık'ta başlıyor. FIFA kurallarına göre oyuncular maçtan bir hafta önce pazartesi günü kampta olmalı. Bu da Osimhen'in 8 Aralık'ta milli takıma katılacağı anlamına geliyor.

Ancak Galatasaray, 9 Aralık'taki kritik Monaco deplasmanı nedeniyle özel bir talepte bulundu. Yıldız golcünün maça çıkabilmesi için kampa bir gün geç katılması istendi. Bu sezon Avrupa'da Osimhen olmadan çıktığı iki maçta gol atamayan Galatasaray, Monaco sınavını "kritik eşik" olarak görüyor.

DERBİDE OLMASI BEKLENİYOR

Tedavisi son aşamaya gelen Victor Osimhen'in, pazartesi günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisinde kadroda olması bekleniyor. Galatasaray ile Nijerya arasında Osimhen için yapılan bu temas, yıldız golcünün takım için ne kadar kritik olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Sarı-kırmızılı yönetim hem derbi hem Monaco maçı için Osimhen'i sahada görmek istiyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Galatasaray
