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Gaddar konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Gaddar dizisi hangi yapım?

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Çağatay Ulusoy'un başrol olduğu Gaddar dizisinden merakla beklenen ilk fragman yayınlandı. Dizi, herhangi bir değişiklik olmazsa yeni yılın ilk cuma akşamı yayınlanacak. Peki, Gaddar konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Gaddar dizisi hangi yapım?İşte detaylar…

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak'ın yer aldığı Erdal Özyağcılar, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Neslihan Yeldan, Fatih Berk Şahin, Musab Ekici ve Uğur Yıldıran'ın yer aldığı Gaddar dizisinden ilk fragman geldi. Peki, Gaddar konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Gaddar dizisi hangi yapım? İşte detaylar…

GADDAR KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLERDİR?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, tanıtımı büyük bir ilgi gören Gaddar dizisi, bir değişiklik yapılmadığı takdirde yılın ilk cuma akşamı FOX TV'de izleyiciyle buluşacak. Henüz resmi bir başlangıç tarihi belli olmazken, ilk fragman FOX TV sosyal medya kanallarında paylaşıldı.

Gaddar dizisinin saat 20.00'de FOX TV'de izleyiciyle buluşması bekleniyor. Yayın günü henüz netlik kazanmadı. Dizinin oyuncuları; Çağatay Ulusoy, Onur Saylak ve Sümeyye Aydoğan olarak duyuruldu.

Gaddar konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Gaddar dizisi hangi yapım?

GADDAR DİZİSİ HANGİ YAPIM?

FOX'un Ay Yapım imzalı yeni dizisi 'Gaddar'ın heyecanla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak'ın yer aldığı diziden paylaşılan tanıtım, 'Gaddar'ın sert dünyasına dair ipuçları veriyor. Gaddar dizisi, FOX TV'de izleyiciyle buluşacak ve yayın saati 20.00 olarak planlanıyor. Ancak, yayın günü henüz kesinlik kazanmamıştır.

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Serhıldan Hülakü
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