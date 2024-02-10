Gaddar final mi yapacak? Gaddar bitiyor mu?

Gaddar Final mi Yapacak? Gaddar Dizisi Bitiyor mu? sorularının cevapları vatandaşlar tarafından merak edildi. Gaddar final mi yapacak? Gaddar bitiyor mu?

GADDAR KONUSU NE?

Çağatay Ulusoy'u uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına döndüren ve geçtiğimiz haftalarda ilk tanıtımıyla büyük beğeni toplayan Gaddar dizisi, Dağhan'ın bir anda tepetaklak olan hayatının içinde gaddara dönüşüm hikayesini konu alıyor.

GADDAR OYUNCULARI

çok yakında seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak'ın yer aldığı Erdal Özyağcılar, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Neslihan Yeldan, Fatih Berk Şahin, Aytek Şayan, Musab Ekici ve Uğur Yıldıran gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan dizinin afişi yayınlandı. Senaryosunu Hürer Ebeoğlu'nun kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk'ün oturduğu dizi konusu ve oyuncu kadrosuyla merakla bekleniyor.

GADDAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dağhan ailesi için en büyük risk olan Enver'i öldürmeye gittiğinde hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır. Kardeşi Yağmur'un Enver'le birlikte olduğunu öğrenir. Üstelik kız hamiledir. Enver ve Dağhan arasındaki gerginlik yüzünden Yağmur fenalık geçirir. Birbirini öldürmeye çalışan iki düşman mecburen birlik olup onu hastaneye yetiştirmeye çalışır.

Yaşadığı son olaylardan sonra Dağhan'ın psikolojisi iyice bozulur. Üstelik annesinin de babasının da ondan sakladığı şeyler vardır. Kimseye güvenemez hale gelir. Aydan'ın da Dağhan'dan gizlediği bir sırrı vardır, aralarının düzeleceğini umarak Dağhan'a bir teklifte bulunur.

Enver'in ısrarla sakladığı sırrını Ekber artık öğrenmiştir. Babasının tepkisi beklediğinden de sert olur. Oğlunun Yağmur'la evlenmesine şiddetle karşı çıkar. En yakın arkadaşına bir söz vermiştir, Enver'i onun kızıyla evlendirmek istemektedir. Baba oğul arasındaki restleşme gittikçe büyür. Ekber Baltacı konuşarak ikna edilecek bir adam değildir, bu yüzden savaş baltaları meydana çıkar.

Öte yandan Şengül artık evine dönmüştür ama ev sahibi kirayı alamadığı için onları evden çıkarmak ister. Onlara yardım edebilecek tek kişi Dağhan'dır. Dağhan'ın Şengül'le vakit geçirmesi Aydan'ın hiç hoşuna gitmez.

GADDAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dağhan evine döndüğünde babasını baygın, annesi ve kardeşini ise Zafer'in doğrulttuğu namlunun ucunda bulur. Dağhan, Zafer belasından kurtulmak için uğraşırken olaylar sırasında ailesi, Dağhan'ın Zafer'in kardeşini öldürdüğünü öğrenir. Dağhan babasından yardım ister ancak Davut oğlu ve vicdanı arasında sıkışıp kalır. Dağhan'ı polise ihbar etmeye karar verir.

GADDAR FİNAL Mİ YAPACAK?

Gaddar dizisinin reytingleri ilk iki bölümde orta seviyede olsa da sosyal medyada artan ilgi dikkat çekiyor. Ancak, dizinin geleceği hala belirsiz. Dizinin ne zaman biteceği veya final yapacağına dair net bir tarih yok. Ancak, dizinin yaklaşık olarak 20 bölüm boyunca devam edeceği yönünde yorumlar yapılıyor.