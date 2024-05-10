Gaddar CANLI izle! Fox TV Gaddar 16. Bölüm tek parça HD izle 10 Mayıs Cuma!

Çağatay Ulusoy'u uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına döndüren ve geçtiğimiz haftalarda ilk tanıtımıyla büyük beğeni toplayan Gaddar dizisi, Dağhan'ın bir anda tepetaklak olan hayatının içinde gaddara dönüşüm hikayesini konu alıyor. Gaddar CANLI izle! Fox TV Gaddar 15. Bölüm tek parça HD izle 3 Mayıs Cuma!

GADDAR KONUSU NE?

Çağatay Ulusoy'u uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına döndüren ve geçtiğimiz haftalarda ilk tanıtımıyla büyük beğeni toplayan Gaddar dizisi, Dağhan'ın bir anda tepetaklak olan hayatının içinde gaddara dönüşüm hikayesini konu alıyor.

GADDAR OYUNCULARI

çok yakında seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak'ın yer aldığı Erdal Özyağcılar, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Neslihan Yeldan, Fatih Berk Şahin, Aytek Şayan, Musab Ekici ve Uğur Yıldıran gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan dizinin afişi yayınlandı. Senaryosunu Hürer Ebeoğlu'nun kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk'ün oturduğu dizi konusu ve oyuncu kadrosuyla merakla bekleniyor.

GADDAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ekber'in görevi yerine getiremediğini öğrenen Arif Mübarek şirketten tanıdığı bir tetikçiyi Ekber'in hizmetine verir. Dağhan ve Kurt Arif'e bir adım daha yaklaşabilmek için esas eve giden noktalardan birine daha baskın yapar. Bu durumu öğrenen Arif herkesi ayaklandırır, Dağhan ve Kurt'u şeytan ilan edip hedef gösterir.

Dağhan'dan ayrılan Aydan çok öfkeliyken Oya bu durumdan gayet memnundur. Aydan, Enver'le iş birliği yapıp Dağhan'ı kızdırmanın yollarını arar. Kaset meselesi yüzünden Dağhan'la gerginliği devam ettiğinden Enver bu iş birliğini kabul eder. Yağmur, Enver'le yaşadığı son olaydan sonra gördüklerini hazmedemez ve aile evine geri döner. Fatma, Dağhan'ın da Aydan'dan ayrıldığını öğrenince hem Enver'i hem Dağhan'ı karşısına alıp durumu düzeltmeleri için akıl verir.

Leylâ Korkut'un yardım teklifini kabul eder ve geri dönmemesi için Korkut'un ondan istediklerini yerine getirmeye başlar.

Arif'in evine dışardan saldırmanın yeterli gelmeyeceğini düşünen Müdür, içeriye bir kadın muhbir sokabileceklerini düşünür ve Leylâ'yı bu iş için ikna etmeye çalışır. Dağhan şiddetle karşı çıksa da Leylâ ve Gürkan Arif'in evine girerler. Dağhan ve Müdür'ün örgütü bitirme çabaları dışarıdan devam ederken Leylâ da içeride elinden geleni yapar. Ancak küçük bir hata onları tehlikenin ortasında bırakır. Arif olayının yankıları sürerken Dağhan Korkut'un yaşadığını öğrenir.

GADDAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dağhan'ın, Korkut ve kardeşleri yüzünden yaşadıkları onun dünyasında büyük etkiler bırakır. Gaddar olmanın bedelini ailesine ödettiği için pişmanlık duyan Dağhan, babasının ölmeden ona verdiği nasihatlere kulak vermeye ve hayatını değiştirmeye karar verir. Ailesine ve babasının emaneti olan dükkâna sahip çıkar. Aydan'ı da kaybetmek istemediği için ona bir randevu teklif eder. Oya kızını bir beladan daha kurtardım diye sevinirken Dağhan'ın yaptıklarıyla yeniden çaresiz kalır.

Dağhan yeni hayatı için adımlar atmaya başladığında Müdür'ün ona ayarladığı bir iş ve Mesut'un kapısına gelen bir kadın dengelerini yeniden alt üst eder. Arif Mübarek adında bir adamın elinden kaçan bu kadının anlattıkları Mesut'u çılgına çevirir. Dağhan'dan yardım ister ama Dağhan onun yardım teklifini reddedince tek başına kalır. Mesut ne olursa olsun kızı kurtarmaya karar verir, çünkü kız giderek Mesut'un zaafına dönüşmeye başlamıştır.

Olaylar sırasında Mesut'un başına gelenler Dağhan'ı hiddetlendirir. İçindeki ve dışındaki ''gaddar'' seslerine kulaklarını tıkayıp yola devam etmeye çalışırken bu işten öyle kolay kolay sıyrılamayacağını bir kez daha anlar. Çünkü gaddar onun bir parçası olmuştur. Son bir iş diyerek bu belayı da alt etmeye karar verir. Fakat Dağhan'ın kararı Enver'i rahatsız eder, yaşanacaklar Enver'in yok saymaya çalıştığı bir sırrını ortaya çıkaracaktır. Bu sır Enver ve Dağhan'ı yeniden karşı karşıya getirir. Dağhan kimseyi dinlemeden savaşmaya kararlıdır ancak işler sandığı kadar basit değildir. Dağhan kendini büyük ve tehlikeli bir örgütün ortasında bulur. Yaptığı her hareket onu giderek örgütün hedefi haline getirmeye başlar.

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