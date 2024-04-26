Gaddar 65. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Nisan Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Gaddar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Gaddar 65. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Gaddar 65. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Nisan Gaddar yeni ölüm izleme linki var mı?

GADDAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Korkut Kalender'in ölümüyle daha da kontrolden çıkar, delirmiş bir vaziyette saldıracak yer ararken Dağhan'ın Korkut için başka bir planı vardır. Dağhan amacına ulaşamadan planı ters teper, onu elinden kaçırır. Korkut Dağhan'a zarar verebilmenin daha kesin bir çözümünü arar ve aklına Aydan gelir.

Aydan ve Oya Ekber'in evinde güvende olduklarını sanıyorlardır ama aslında daha büyük bir tehlikeye düşmüşlerdir. Ekber Oya'nın onu kullanmaya çalıştığı şüphesiyle kendini kaybeder ve ona bir bedel ödetmek ister.

Dağhan, Korkut'u elinden kaçırınca ailesinin ve Aydan'ın güvenliğinden emin olmak için onlardan haber almaya çalışır ancak Aydan'a bir türlü ulaşamaz. Bu konuda Gürkan'dan yardım alır. Korkut kurduğu pusuyla Dağhan'ı ele geçirmeyi başarır. Amacı iki aşığı bir araya getirip acı çektirmektir.

Müdür, Kurt ve Enver birlik olup onları kurtarmak için uğraşırlar bu sırada Ekber'in engeline takılırlar. Dağhan Korkut'un elinde türlü işkencelere direnirken onlar pes etmeden Dağhan'ı aramaya devam ederler.

Aile, Davut'un ölümünü henüz atlatamamıştır ve bu haberle tekrar sarsılır. Fatma oğlunun güvende olması için Enver'den Dağhan'a yardım etmesini ister.

Bu sırada Korkut Leylâ'nın ihaneti ile ilgili ona hesap sormaya karar verir ama yine de onu incitmekten çekiniyordur.

Korkut olaylardan sıyrılmak üzere planlar yaparken Dağhan bu kez onu öldürmeye kararlıdır.

GADDAR 65. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gaddar 65. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.