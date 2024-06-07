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Gaddar 21. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 7 Haziran Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

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Gaddar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Gaddar 21. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Gaddar 21. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 7 Haziran Gaddar yeni ölüm izleme linki var mı?

Gaddar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Gaddar 21. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Gaddar 21. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 7 Haziran Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dağhan Mesut'un kurtulması için elinden geleni yapar ancak sonunda çaresiz beklemeye başlarlar. Onun yüzünden Mesut'un başına gelen bu olay artık sabrının son damlasını da taşırır. Savaşmaya kaldıkları yerden bu kez daha yıkıcı devam ederler. Ekber'in adamları Nilüfer'i almaya gelir, Müdür ve adamlar arasında bir çatışma yaşanır. Nilüfer ve Leylâ'nın güvenliği yeniden tehlikeye girmiştir. Enverolanlar için Dağhan'ı teselli etmeye çalışır, bu sırada Şirket'in adamları hiçbir fırsatı kaçırmadan onlara kumpas kurmaya devam ederler. Patron ve Müdür görüşmesi, Müdür'ün yapması gereken bir tercihle sonuçlanır. Patron, kızını Ekber'den kurtarmak karşılığında Müdür'den Dağhan'ı ele vermesini ister. Müdür ne karar vereceğini bilmez bir haldedir, çünkü artık atacağı her adım herkesin hayatını baştan sona değiştirecektir. Enver ve Dağhan sevdiklerinin hayatını korumak için tetikçilerden kaçmaya devam ederken, Yağmur yaşananlar ve Enver'in yokluğu birleşince depresif tavırlar sergilemeye başlar. Herkesin içinde bir tedirginlik vardır. Oya, Aydan'ı alıp buralardan gitmeye karar verir, Dağhan'dan uzakta olmak kızına iyi gelir diye düşünür. Hızlıca gidebilmek için Fikriye ile hazırlıklara başlar. Aydan ise kararsızdır, sanki hâlâ bir umut bekler gibidir. Patron ve Dağhan nihayet karşı karşıya gelir. Artık sona gelmişlerdir, ikisi de bu işten birinin sağ çıkamayacağının farkındadır. Fakat Dağhan bu güç karşısında kazanabilecek midir?Başındaki belaları kökünden halletmeye çalışırken Aydan'ı sonsuza dek kaybetmek üzeredir. Dağhan Aydan'a engel olup yeni ve temiz bir hayat kurabilecek midir?

Gaddar SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dağhan yeni hedefinin Enver olduğunu öğrenince bu işten sıyrılmanın bir yolunu arar. Bir çözüm bulması için Müdür'ü sıkıştırır. Müdür'le Dağhan iş birliği yapar ve Şirket onların peşine düşmeden onlar Şirket'e ulaşmaya çalışır. Olanları öğrenen Enver'in babasına olan nefreti önünü alamayacağı kadar büyür. Babasıyla yüzleşmeye ve ölmeden önce onu öldürmeye kararlıdır.

Müdür ve Kurt Şirket'le anlaşmaya varmak için aralık bir kapı bulur ve bunun için Leylâ'dan yardım alarak ellerine bir koz geçirmeye çalışır. Dağhan Leylâ'nın böyle tehlikeli bir olaya girmesine kesinlikle karşı çıkar. Leylâ ise onlara yardım etmek isterken yeniden tehlikeli bir oyunun içine düşer. Bu sırada Enver ve Dağhan ortalarda gözükmemek için herkesle vedalaşıp bir süre kaybolmayı düşünür fakat Yağmur'un sancıları tutunca hastaneye gitmek zorunda kalırlar. Dağhan ve Enver bu mesele yüzünden Şirket için açık hedef haline gelir. Şirket'in adamlarından kaçarken hem kendi hayatlarını hem de Yağmur'un hayatını tehlikeye sokarlar.

Dağhan bebek meselesi için Aydan'la yeniden konuşmak ister ancak Dağhan'ın başında yeni bir belanın olması Aydan'ın kafasını daha da çok karıştırır. Oya, Aydan'ı hem Dağhan'dan hem de bebekten kurtarmak için elinden geleni yapmaya devam eder.

Aydan'ın bebekten vazgeçeceğini düşünen Dağhan, Mesut'la birlikte ona engel olmak için yetişmeye çalışır. Bu olayla Dağhan, Aydan ve Mesut'un artık Şirket'in tetikçilerinden kaçacak yerleri kalmaz.

GADDAR 21. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gaddar 21. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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