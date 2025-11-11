Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Furkan Bölükbaşı'nın sosyal medya platformunda, Cumhurbaşkanı'na yönelik yaptığı paylaşıma ilişkin, 'Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı' suçundan re'sen soruşturma başlattı. Başsavcılığın yaptığı açıklamada, şüphelinin Başsavcılık talimatı doğrultusunda gözaltına alındığı, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için işlemlerin titizlikle devam edeceği kaydedildi.

TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Diğer yandan işlemleri tamamlanan Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

FURKAN BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

30 Eylül 1988 yılında doğmuştur. Furkan Bölükbaşı, 2006 yılında Kırıkkale Fen Lisesi'nden mezun olmuş üniversiteyi, İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde tamamlamıştır. 2013'te Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ile birlikte Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapan Bölükbaşı aynı bölümde doktora eğitimini sürdürmüştür. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. Bölükbaşı günümüzde YouTube'da içerik üretmektedir.