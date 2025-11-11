Haberler

Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı'na yönelik paylaşıma ilişkin, "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçundan gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

  • Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanı'na yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı' suçundan soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
  • Furkan Bölükbaşı, 30 Eylül 1988 doğumlu olup İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunudur ve YouTube'da içerik üretmektedir.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Furkan Bölükbaşı'nın sosyal medya platformunda, Cumhurbaşkanı'na yönelik yaptığı paylaşıma ilişkin, 'Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı' suçundan re'sen soruşturma başlattı. Başsavcılığın yaptığı açıklamada, şüphelinin Başsavcılık talimatı doğrultusunda gözaltına alındığı, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için işlemlerin titizlikle devam edeceği kaydedildi.

Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Diğer yandan işlemleri tamamlanan Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

FURKAN BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

30 Eylül 1988 yılında doğmuştur. Furkan Bölükbaşı, 2006 yılında Kırıkkale Fen Lisesi'nden mezun olmuş üniversiteyi, İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde tamamlamıştır. 2013'te Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ile birlikte Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapan Bölükbaşı aynı bölümde doktora eğitimini sürdürmüştür. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. Bölükbaşı günümüzde YouTube'da içerik üretmektedir.

Yorumlar (4)

Halil Yarbaşı:

Kemalislerin eline fırsat geçtiği an Suriye'de Baas rejiminden daha tehlikeli daha acımasız bir rejim kurarlar Furkan Bölükbaşı aslında yerinde bir ikaz yapmış tutuklanırsa yazık olur

Cüneyt Işık:

"inşallah müslümanların iktidarı aynı akıbete uğramadan kendine çeki düzen verir" ,den "cumhurbaşkanına suikast ve fili saldırı"yı nasıl türettiler hakikaten millet merak ediyor, yok eğer gerçekten bir suikast planı veya saldırı olmuşsa o ayrı.

FATIH Om:

Nelson FY'yi bulana kadar kripto para ticaretinin iniş çıkışlarından bıkmıştım. Günlük sinyalleri sürekli olarak harika sonuçlar verdi. Beş haftada yatırımımı 468.000 dolara çevirdim. Ciddiyseniz ve kârlı bir şekilde işlem yapmak istiyorsanız, kesinlikle TeIegram'dan (Nildatrading) onunla iletişime geçin.

Çetin Tugtag:

Savcıya kocaman bir çüşşşş…Ne alaka.. Fatih Altaylının pisliğini örtmeye çalıştığını görüyoruz.. Furkan ne kadar suçsuzsa Fatih Altaylı da o kadar suçsuzdur mesajı.. kime ve neye hizmet ettiğin ortaya çıkar savcı bey… demedi deme..kendini akıllı zannediyorsun belli ki..

